6旬翁尿路「1.7公分頑石」出不來 中藥協助化解排出

中藥治療前，可以明顯看出大約1.7公分的石頭。（圖：台灣慈濟醫院提供）

65歲的郭先生日前左側腎結石復發，因先前已做兩次體外震波碎石術，表達不想再做手術 。醫師考量郭先生的體質容易反覆發作，開立去濕熱、鹼化尿液的中藥，服用一段時間後，郭先生在一次如廁中，發現米粒大的小石頭跟著尿液排出身體，暫解隱患。

郭先生有糖尿病 和三次腎結石病史，因排尿疼痛、血尿就醫，發現左腎結石復發，但他不想再做手術，因此到中醫科求助。

台灣慈濟醫院中醫科醫師呂秉勳指出，尿路結石好發於男性，以20至49歲患者居多，男女比例約2比1。大部分尿酸結石的成因不明，可能是飲食不節傷脾敗腎，在中醫的觀點，膏粱厚味會導致濕熱積聚，使身體發炎。

常見於糖尿病控制不佳、飲食習慣為少喝水、多糖、嗜吃高嘌呤肉類的患者，因為這類飲食習慣會使尿量減少，尿液酸化，加速尿路結石產生。

腎結石的主要表現為血尿、腰痠痛、腹痛伴隨噁心嘔吐，嚴重者會出現發燒、寒顫等，當病人到中醫診間求診，醫師會先詢問病史，並以「敲擊腰際」做測試，若出現典型「敲擊痛」或具相關病史、飲食習慣，便會建議病人先到泌尿科做鑑別診斷。若確診為腎結石，除了西醫既有治療，也可以透過中藥合療，加速石頭排出。

呂秉勳指出，中西醫的治療機轉不同，西醫除了體外震波碎石術，也會開立放鬆膀胱使解尿順暢的藥物來促進代謝；而中醫常用藥物包括海金沙、金錢草、雞內金、化石草等，此類藥材被實驗證明可有效鹼化尿液、促進腎結石排出，抗氧化、抗發炎，達到清熱解毒的效果。

呂秉勳提醒，不是所有結石都能透過中藥排出，但在取得石頭分析報告前醫師無法確定石頭的類型，所以建議民眾中西合療，平日採蔬食飲食、多喝水，唯有養成良好生活習慣才能真正抑制石頭生成，免受結石之苦。