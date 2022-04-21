中風後復健 把握黃金治療期 減少家人負擔

把握中風黃金治療期，有助復健減少家人負擔。(Getty Images）

一名80歲徐姓檳榔農某日在低溫的凌晨巡視農園時，突然發現右手抓握力下降，且右下肢無力，本以為是農忙太累導致，但休息四天仍不見改善。經醫師診斷右肢無力現象，是因心血管慢性疾病造成的輕微腦中風 ，立即住院治療並進行急性後期照顧，徐翁恢復情形良好，已能自理生活。

台中榮總灣橋分院醫療部主任林耘德表示，許多長者中風個案，家屬常將症狀誤以為是身體退化衰弱，未能及時就醫，導致錯失黃金治療期，後續復健效果相當有限，加重家屬的照護負擔，因此最好熟記中風症狀口訣「FAST」，分別為「Face臉部肌肉 歪斜」、「Arm手無力、拿東西會掉落」、「Speech言語表達困難或不清楚」、「Time儘快確定發病時間，掌握黃金三小時治療期」，簡單的口訣，在症狀發生時可以自我檢視或幫助親友辨別，立即就醫。

林耘德提醒，天氣早晚溫差大，對於中高齡長者或心血管疾病患者來說，更是中風的高危險群；臨床上常見中風為缺血性腦中風，若在黃金三小時內，經醫師評估可使用血栓溶解劑靜脈注射治療，中風恢復情形更佳；一般急性中風後，七天內仍有惡化可能，切勿因症狀緩解而輕忽，應聽從醫師指示完成全面性檢查，例如進行腦部及頸動脈超音波，找出是否有嚴重血管狹窄、心房顫動或心律不整情形，必要時放置支架輔助；另通常會為病患注射點滴增加腦部組織灌注，並給予抗血小板藥物治療，避免因中風引起的心血管、腦部疾病併發症 。

林耘德指出，對於具復健潛力的病人，研究指出中風後的前六周為黃金治療期，在體力允許的情況下，藉由早期高強度復健，讓中風患者大腦與肌肉間提早恢復鏈結，研究指出有八成患者可獲得改善，可減少對照顧者依賴。