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腎結石尿出不來 男性好發 中藥協助排出

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

65歲的郭先生有糖尿病和三次腎結石病史，日前因排尿疼痛、血尿就醫，發現左側腎結石復發。這次大約1.7公分的石頭相當頑固，完全沒有崩裂跡象。不想再手術的他來到台北慈濟醫院中醫部，希望配合中醫治療，讓石頭排出並改善結石體質。經服用中藥一段時間後，郭先生在一次如廁中，發現米粒大的小石頭跟著尿液排出身體，不再為石所苦。

腎結石男性好發 與體質、飲食有關

呂秉勳醫師表示，尿路結石好發於男性，以20至49歲患者居多，男女比例約2比1，台灣研究指出，腎結石的初次發生率約9-10%，而曾經結石的患者復發率第一年約15%，逐年遞增，到第十年可高至50%。但腎結石除了與個人體質有關，還可能受飲食影響。

呂秉勳醫師說明，大部份尿酸結石的成因不明，可是飲食不節傷脾敗腎，膏粱厚味在中醫的觀點會導致濕熱積聚，使身體發炎。常見於糖尿病控制不佳、飲食習慣為少喝水、多糖、嗜吃高嘌呤的肉類患者，因為這類飲食習慣會使尿量減少，尿液酸化，加速尿路結石產生。

腰際出現「敲擊痛」腎結石機率高

腎結石的主要表現為血尿、腰痠痛、腹痛伴隨噁心嘔吐，嚴重者會出現發燒、寒顫等，所以當病人到中醫診間求診，醫師會先詢問病史，並以「敲擊腰際」做測試，若出現典型「敲擊痛」或具相關病史、飲食習慣，便會建議病人先到泌尿科做鑑別診斷；要是確診為腎結石，除了西醫既有治療，也可以透過中藥合療，加速石頭排出。

中醫治療腎結石 常見藥材清熱解毒

中西醫的治療機轉不同，呂秉勳醫師指出，西醫除了體外震波碎石術，也會開立放鬆膀胱使解尿順暢的藥物來促進代謝，而中醫常用藥物包括海金沙、金錢草、雞內金、化石草等，此類藥材被實驗證明可有效鹼化尿液、促進石頭排出，抗氧化、抗發炎，達到清熱解毒的效果。

臨床研究指出，中醫治療2至4個月可以明顯改善結石，因人和石頭種類而有所差異，且就算石頭已經排出，有結石體質的病患也可以持續服用中藥，降低石頭生成的機會。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53372

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