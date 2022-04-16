喉嚨反覆卡卡的？小心「臆球症」找上門

(取材自健康醫療網)

許多現代人為了想紓解心理壓力，日夜不停歇安排休閒娛樂，實際上卻恐讓身體更加的疲憊。近幾年來在門診，常有病人抱怨喉嚨有異物的感覺，經過胃腸科和耳鼻喉科醫師詳細的檢查後，在消化道和喉部也都沒有什麼異常的發現時，經常會診斷為「逆流性食道炎」、「鼻涕倒流」、「慢性咽喉炎」等。經過治療後，有一些病人症狀緩解，但有一些病人還是又再發生喉嚨異物感，這樣的狀況就有可能是「臆球症」了。

高達46%罹病率「臆球症」脖子被束縛

臺北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師趙國卿指出，根據統計，每一個人一輩子有46%的機會發生「臆球症」，在耳鼻喉科門診，大約有4%的病人有這個困擾。「臆球症」會發生在男性和女性，任何年紀的病人都可能會發生，特別好發在中年的人身上。「臆球症」的病人會有一種自覺有異物或腫塊在喉嚨裡的感覺，有些病人也有脖子被束縛著的感覺，但是其實並沒有任何東西在喉嚨裡面，也沒有任何東西束縛頸部。這個感覺會時而存在、時而不存在，也不會影響到日常飲食。

臆球症、吞嚥疼痛和吞嚥困如何區分

通常出現喉嚨異物感這樣的困擾時，人們很容易會煩惱自己是不是得了什麼嚴重的病症，尤其會擔心是癌症 。趙國卿詳細說明，一般來說，「臆球症」是一種功能性的疾病，但是必須和吞嚥疼痛和吞嚥困難做區分。「臆球症」的症狀經常來來去去，也不會造成吞嚥疼痛或困難的狀況，不過如果是器質性的疾病，則可能造成吞嚥疼痛或困難，症狀也可能會越來越嚴重。

妥善分配時間 避免壓力傷身

在現代文明生活下，如何善用自己的體力和時間，是我們每一個人都該認真思考的。工作、娛樂、休息，三者必須要妥善的分配，千萬不要隨意犧牲自己休息養生的時間，減輕了心理的壓力卻增加了身體健康上的壓力。好好善待自己的身體，「臆球症」才不會趁虛而入！

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資料來源：健康醫療網

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