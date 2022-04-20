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告別「舉手難」…體外震波治療 狙擊慢性肌腱炎

健康醫療網
肩膀疼痛，手往上舉會抬不高，尤其是特定動作角度會痛，伸手拿東西會痛，可能是旋轉肌鈣化性肌腱炎。圖為抓背運動，可訓練柔軟度。（本報資料照片）
肩膀疼痛，手往上舉會抬不高，尤其是特定動作角度會痛，伸手拿東西會痛，可能是旋轉肌鈣化性肌腱炎。圖為抓背運動，可訓練柔軟度。（本報資料照片）

59歲的陳女士因右肩疼痛，手往上舉會抬不高，尤其是特定動作角度會痛，包括伸手拿東西會痛，內衣扣子扣不太到，背癢也抓不到，夜晚睡覺會痛醒等問題，前往台北市立聯合醫院忠孝院區復健科門診就醫。經由復健科主任杜育才安排X-光及超音波檢查，診斷為旋轉肌鈣化性肌腱炎。

物理治療師郭妍伶進行體外震波治療並搭配個人化的復健運動訓練後，疼痛強度及頻率都明顯減少，肩膀活動度改善，可以往上舉高貼耳，也可往後轉扣好內衣，睡覺時也不再痛醒，大幅改善生活品質。

杜育才指出，體外震波治療針對慢性發炎部位進行強能量刺激，來促進血管新生、增加血液循環、進而啟動組織再生達到自我修復能力；另外也能阻絕痛覺神經傳遞來止痛。因非侵入性、不用麻醉打針、不用住院吃藥的方式進行，且無其他明顯副作用，多半民眾都會覺得能不開刀就不要開刀。現在除了傳統電療復健及打針治療外，體外震波治療在門診的詢問度及接受度越來越高。

體外震波治療不僅僅只有肩膀鈣化性肌腱炎，臨床研究還有其他適應症，例如：足底筋膜炎、網球肘、肌筋膜疼痛症以及骨折後癒合不良。

然而並不是所有人都適合進行體外震波治療，常見禁忌症像是：局部感染症狀、惡性腫瘤、凝血功能異常以及腦部、肺部、眼睛周圍等部位。因此建議在接受體外震波治療之前，須經過醫師進行完整評估，藉由詳細病程、專業理學判斷以及影像學檢查後，正確診斷出問題點，才能進行體外震波療程。

郭妍伶說，體外震波治療使用聚焦式震波，一個療程為三次，一周打一至兩次，每次約2000發。治療當下會有刺痛或痠痛感是正常的（約五到七分痛），因應不同病況都會調整不同能量強度、治療深度以及頻率。除了震波治療，還要搭配治療師個人化的復健運動訓練及姿勢矯正，合適的營養補充及休息，才能治標又治本。

（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/

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