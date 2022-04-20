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肩一高一低膀？當心脊椎側彎找上門

健康醫療網
躺在沙發上應保持正確姿勢，避免長期下來脊椎側彎。（本報資料照片）
躺在沙發上應保持正確姿勢，避免長期下來脊椎側彎。（本報資料照片）

68歲陳婦三年多前右背突然莫名痠痛，一路延伸到右腿，檢查確認是脊椎側彎引起，雖有接受復健仍未好轉；去年初雖詢問開刀事宜，卻因擔心疫情及手術風險，拖到今年才因背痛難耐就醫，檢查後側彎角度竟多了10度，嚇得她決定「拚了」，經透過電腦導航手術截彎取直，總算擺脫惱人困擾。

台灣亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，患者其實三年前就已經發現脊椎側彎的問題，甚至已經出現腿麻、膝蓋無力等情形，但她身旁朋友不斷勸告她「開刀之後會更嚴重」、「如果沒開好可能會下半身癱瘓」等耳語，以致於患者猶豫不決，數度延誤治療時機，導致狀況日益惡化。

由於患者脊椎側彎情形十分嚴重，併發多節段關節面磨損變形、椎間盤突出以及神經根壓迫等症狀，導致右側肢體疼痛、不良於行，溝通後，決定透過電腦導航輔助，藉此植入矯正骨釘，達到安全且精準的目標。

林志隆強調，手術前會利用O-arm手臂為病人進行3D影像掃描，再將影像與手術部位進行電腦重組，手術時透過影像導航，逐步導引至預先定位的座標後，經由椎弓將骨釘植入椎體內，不僅避免傷害到神經，更可減少出血量及輻射劑量，達到最佳的角度，術後則再進行第二次掃描，確定骨釘位置及方位，以避免產生併發症。

患者術後就可下床走路，五天即順利出院，不僅腰挺直了，右腿也不會痠痛無力，擺脫困擾已久的病痛。

林志隆主任提醒，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重，包括腳痠、抽痛、麻、無力等，甚至膀胱和大腸也會受影響，嚴重者恐擠壓肺臟及心臟，不可小覷，一旦發現肩膀一高一低、腰部不對稱，或是背部異常凸起，都應提高警覺，儘早就醫。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/

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