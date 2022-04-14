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他躺床DIY突喘爆胸痛「劈哩啪啦響」醫：罕見離奇狀況

聯合新聞網／綜合報導
瑞士一名男子日前在床上「自我抒解」，不料過程中胸口卻劇烈疼痛，還出現呼吸急促的狀況，讓他趕緊去醫院掛急診。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels）
瑞士一名男子日前在床上「自我抒解」，不料過程中胸口卻劇烈疼痛，還出現呼吸急促的狀況，讓他趕緊去醫院掛急診。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels）

在家「DIY」卻鬧到掛病號？瑞士一名男子日前在床上「自我抒解」，不料過程中胸口卻劇烈疼痛，還出現呼吸急促的狀況，讓他嚇得趕緊去醫院掛急診，更為此住了三天院。醫生診療後也將詳情刊登在醫學期刊，文中更指出「此為相當罕見且不尋常的狀況」。

根據《放射學病例報告（Radiology Case Reports）》顯示，瑞士一名20歲男子在家中「DIY」時，突然感到身體劇烈不適，有胸痛、呼吸急促的狀況，並立刻到醫院掛急診。醫生見175公分高的男子面露難色，不僅臉部出現腫脹，自下頜骨延伸到頸部、胸部及兩側肘部的位置還傳出神似爆裂的劈哩啪啦聲響，情況貌似相當不妙。

男子向醫生坦言，自己是在「自我抒解」的過程中出現異狀，且平時沒有抽菸、吸毒…等習慣，但有輕度哮喘的病史。醫師為男子照X光後發現，其胸腔有一股「巨大氣團」，有空氣從肺部漏出後滯留在他的胸腔內，更散布在骨頭旁。醫生表示，若狀況危急，男子的肺很可能因此塌陷。

醫生診斷男子應是罹患「自發性縱膈腔氣腫」，但無法確定詳細的感染原因。醫生也指出，自發性縱膈腔氣腫多因劇烈咳嗽、過度嘔吐或激烈運動導致，且在年輕男性身上並不少見，但該男子卻在「DIY」的過程中出現症狀，在醫學上是非常罕見的離奇狀況。

報告指出，男子在醫院接受了3天的治療，第4天時胸口的氣腫消失，便順利出院回家。

醫生診斷男子應是罹患「自發性縱膈腔氣腫」，但無法確定詳細的感染原因。（取材自《放...
醫生診斷男子應是罹患「自發性縱膈腔氣腫」，但無法確定詳細的感染原因。（取材自《放射學病例報告》網站）

醫學

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