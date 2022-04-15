寶寶整日哭鬧不停 小心是染「輪狀病毒」

(取材自健康醫療網)

一位剛出月子中心還沒滿月的寶寶，因為容易哭鬧爸爸媽媽難以安撫，帶來新竹臺大分院新竹醫院急診就醫，經過急診室兒科醫師透過糞便檢查發現是輪狀病毒感染，拉肚子與輕微腹脹讓寶寶感到不適，才會哭鬧不休。

「輪狀病毒」恐脫水 出現「抽蓄」儘速送醫

新竹臺大分院小兒部陳政宇醫師表示，哭鬧不安這個主訴在嬰幼兒階段是屬於蠻常見的主訴，由於寶寶不會表達自己不舒服的原因，對於醫師來說也是一大挑戰。陳政宇醫師說，「輪狀病毒」在口服輪狀疫苗 普及前，是造成兒童腸胃炎最常見的病毒，主要的症狀包括腹瀉、食慾不振、嘔吐，少數個案會有腸胃道以外的表現，例如：腦炎、抽搐等，這類型通常是比較嚴重的情況需要盡快就醫。

此外，年紀較小的嬰幼兒，脫水的風險較高，需要特別留意是否有皮膚乾燥、小便減少、活力變差等情形。家長也可以簡單透過小朋友哭的時候是否還有眼淚、嘴巴是否濕潤作為判斷是否有脫水的依據。

寶寶整日哭 恐是對配方奶過敏

陳政宇醫師進一步指出，寶寶哭鬧不安也不一定都是因為身體的疾病造成，也有的情況是小寶寶對配方奶的牛奶 蛋白成分過敏，造成容易腹脹與絞痛的情形，造成寶寶特別在夜間容易哭鬧，不過這種情形通常不太會影響正常進食，如果寶寶進食困難或是體重增加不如預期，抑或是合併比較厲害的嘔吐情況，還是需要排除其他疾病的問題。

如果排除了其他問題，評估可能是對牛奶蛋白過敏而哭鬧不安，症狀較輕微可以嘗試適度的以順時鐘的方向按摩肚子，症狀比較嚴重可以諮詢小兒腸胃科醫師，考慮換成部分水解或是高度水解的奶粉配方，減少過敏的症狀。

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資料來源：健康醫療網

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