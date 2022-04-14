漁家子卻不能碰海鮮 童罹患罕病威爾森氏症 換肝獲重生

高醫兒童胃腸肝膽科、兒童骨科、移植外科、以及罕見疾病照護諮詢中心共同努力，幫助威爾森氏症病童克服罕見疾病。記者徐如宜／攝影

台灣高雄蔡小弟家裏從事水產加工，從小就喜歡新鮮現流的海產，過去三年卻因為診斷罹患罕見疾病「威爾森氏症」，肝臟無法代謝飲食中攝取的銅，必須限制改採低銅飲食，海鮮只能看不能吃。高醫跨領域團隊包括兒童胃腸肝膽科、兒童骨科 、移植外科、以及罕見疾病照護諮詢中心共同努力，順利控制病情，去年完成換肝手術 ，終於可以再享受海鮮美味。

高醫小兒部兒童胃腸肝膽科、小兒一般科主任施相宏表示，蔡小弟在10歲那年開始感覺下肢雙側膝蓋、腳踝會輪流疼痛，關節 檢查卻沒有出現局部紅腫熱的發炎現象。但膝外翻逐漸明顯，影響走路姿勢，就醫抽血檢驗顯示血小板值低下，只有6萬5千（正常在15萬以上）；肝功能指數輕微上升，GOT, GPT大約在70~80（正常在40以下）。因為家族有B、C型肝炎病史，男童也到診所接受肝臟超音波檢查，竟然發現已經有肝硬化現象。

蔡小弟抽血排除B、C型肝炎病毒感染，也沒有血液和免疫風濕疾病，照會兒童肝膽胃腸科，超音波證實肝臟有輕度小結節硬化及脾腫大，且合併白蛋白下降、凝血功能延長等早期肝硬化病徵，高度懷疑是「威爾森氏症」。立刻照會眼科檢查證實有角膜周緣銅沉積的「凱佛二氏環」，血漿銅藍蛋白極低，並收集24小時尿銅量高達374微克（正常值<50），確診為罕見疾病「威爾森氏症」、併發肝硬化初期以及骨關節病變，送基因檢驗確定為異合子致病突變。

施相宏表示，威爾森氏症在台灣的發生率約3萬分之1。蔡小弟確診後立刻接受藥物治療與低銅飲食控制，因已有肝硬化現象，須同時投予口服排銅藥物與醋酸鋅劑，並照會營養師衛教限制飲食中銅的攝取，包括烏賊、鮭魚、蝦蟹貝類、內臟、全穀類與麥片、小米、豆類、堅果與巧克力可可粉、海帶、牛蒡、蕈菇類、水果乾及蜜棗橄欖、黑胡椒及芥末咖哩、茶與咖啡、火鍋湯汁等許多日常美食，都不能碰。這對大人已經很難，對孩子更難。

蔡小弟發病時已出現肝硬化，高醫便安排肝臟移植外科的評估與定期追蹤，罕見疾病照護諮詢中心更提供家庭需求到宅訪問及每月電訪，陪伴罕病家庭。高醫一般及消化外科主任莊世昌說，2021年底獲知有大愛捐肝的機會，蔡小弟順利完成肝臟移植手術，術後逐漸恢復良好，24小時尿銅量已經完全下降至正常值。

施相宏說，蔡小弟用3年終於克服威爾森氏症，現在已可以和其他同學一樣享受正常生活。親戚來訪才知道，原來族中也有長輩因拔牙流血不止、凝血功能異常，才被診斷出罕病。威爾森氏症是少數可以終身服藥及飲食控制的罕見疾病，早期發現並早期治療，就能夠避免肝臟以及腦神經方面的後遺症。