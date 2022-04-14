想求救 連門都打不開 竟因類風濕性關節炎惹禍

（圖：健康醫療網提供）

一名43歲的慧慧（化名）在餐廳工作，某日早上起床時，發現全身關節 爆痛，甚至無法翻身及行走，只好爬到房間門口想開門求救，卻因手指關節變形，連喇叭鎖都轉不開，讓她求救無門，幸好家人返家發現才緊急送醫檢查。經輾轉到風濕免疫科確診罹患「類風濕性關節炎」，初期先嘗試藥物治療，由於慧慧體重較重，加上工作常常需要用到手腳關節，藥物需要用到最大量的類固醇及止痛藥，但仍無法緩解關節腫脹症狀，加上經常感到身體疲累，生活品質大受影響。所幸後來符合使用生物製劑介入治療後，症狀大幅改善，也減少打止痛針次數及類固醇劑量，還意外讓體重下降，減輕了關節負擔，讓她可以順利回到職場，重拾快樂自在的人生。

控制不佳恐導致肺纖維化

收治個案的台東關山慈濟醫院風濕免疫科洪明理醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，目前發生原因不明，可能是環境、病毒或細菌進入體內，啟動自己身體的免疫反應有關，讓原本應該要去對抗外來環境異物，卻因為免疫系統出錯而誤傷自己，造成患者關節出現紅、腫、熱、痛。特別的是，類風濕性關節炎常好發在早晨，患者會因身體關節疼痛而痛醒，甚至會有持續一段時間僵硬情況，經過休息也不會改善，通常會持續2到4個小時，到中午左右會慢慢改善，這種情況若持續六個星期沒有改善，就應高度懷疑可能是類風濕性關節炎相關疾病，跟過去民眾容易被誤診的退化性關節炎或痛風很不一樣。

洪明理醫師提醒，類風濕性關節炎除了常見的關節疼痛變形外，還會引起許多全身性的併發症 ，例如鞏膜炎、乾眼症或心臟疾病等。值得注意的是，若全身發炎沒有好好控制的話，疾病晚期可能會影響肺部導致慢性肺纖維化，影響肺功能造成永久性傷害。

生物製劑大幅改善生活品質

洪明理醫師說明，過去針對類風濕性關節炎患者的治療，大多使用抗風濕口服藥物和類固醇止痛藥物，但約有三成患者治療效果不佳，無法延緩關節破壞，導致關節嚴重變形，甚至會侵犯到脊椎影響行動或造成癱瘓，因生活無法自理或經常需要到醫院復健，只能靠重大傷病卡持續就醫治療。

近來生物製劑精準治療成了對抗類風濕性關節炎的最佳武器。洪明理醫師表示，目前生物製劑愈來愈進步，而且使用多元，可以緩解患者關節腫痛問題，並延緩關節變形，大幅提升患者生活品質。對於想懷孕及生育的女性患者，也有適合孕程及哺乳期間可以安全使用的新型生物製劑，達到治療及懷孕兩全其美目標。

洪明理醫師提醒，類風濕性關節炎需要終生治療，患者應定期回診規律用藥，才能維持良好的生活品質，平時應減少激烈及勞動性過高的工作，才不會加速病情的惡化。

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資料來源：健康醫療網

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