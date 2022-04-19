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年輕人易焦慮、老年人易心悸 恐罹甲狀腺機能亢進

文／ 楊瑞秋

甲狀腺機能亢進症狀千變萬化，除了焦躁不安、手抖、心悸、心律不整，甚至可能引發腹瀉、月經不規則、不孕、勃起功能異常、骨鬆、眼凸等併發症，但年輕人與年長者的甲亢症狀大不同，該如何警覺？看什麼科、做哪些檢查才能避免心臟衰竭、麻痺症、甲狀腺風暴、眼病變等傷害？

台灣三軍總醫院松山分院新陳代謝科主治醫師陳瑞鴻表示，對於甲亢症狀，民眾印象最深的是「凸眼」，不過陳瑞鴻指出，病情嚴重到一定程度才會引發凸眼，由於台灣醫療可近性高，忽略其他甲亢症狀而拖到凸眼才就診的患者已不常見。

甲亢會影響全身代謝 所有器官都可能產生症狀

陳瑞鴻醫師指出，不只是凸眼，甲亢症狀相當百變、難以捉摸，乃因甲狀腺機能會影響全身器官的代謝，在不同的器官會有不同的表徵。另外，患者也可能於多個器官有相對應的症狀，輕症或老年患者則可能只有一個或幾個器官有影響。

舉例而言，精神方面可能焦慮、情緒躁動、失眠、倦怠或怕熱。心臟方面因代謝變快引發心悸，有些人會胸悶，甚至心律不整，甲亢病患約10～20％有心房顫動，嚴重可能引發腦中風或血管栓塞。有些人還會呼吸急促、不自主手抖、肌耐力下降。腸胃方面有腹瀉症狀。

皮膚方面因代謝變快，血流量增加，易感到溫熱潮濕。有些會引發骨質疏鬆、高血鈣、高血糖。女性可能月經不規則、閉經；男性則可能男性女乳症或勃起功能異常。

陳瑞鴻醫師表示，甲狀腺亢進導致代謝變快，因此有患者雖食慾增加，體重卻減輕，也有研究指出在年輕族群中，雖代謝變快，卻也可能因過度進食而體重增加。

另外，甲亢恐導致「甲狀腺毒性週期性麻痺症（thyrotoxic periodic paralysis），當患者攝取大量碳水化合物後，易引發低血鉀及全身或局部性的肌肉無力。甲亢好發於女性，然而甲狀腺毒性週期性麻痺症，卻高達95％發生於男性。

因症狀千變萬化，不少患者可能因焦躁、失眠，前往身心科就診；因心悸於心臟科就診；因眼凸、結膜炎或視力異常於眼科就診；因排便習慣改變於腸胃科就診；或因經期不規則或不孕於婦產科就診，所以臨床上有許多病例是經其他專科醫師察覺是甲狀腺問題，而轉介到新陳代謝科。

當症狀不嚴重或只出現單一症狀時，較不易發現。陳瑞鴻醫師建議，若同時出現上述多個症狀，可優先找新陳代謝科醫師診治。

年輕人VS.年長者 甲亢症狀大不同

年輕的甲亢患者，常以怕熱、手抖、焦躁或腹瀉等外顯症狀表現；年長的患者，則常以心肺症狀呈現，如心悸、心律不整、呼吸喘或肢體水腫。

相較於年輕患者，年長者常便祕且食慾增加較不明顯，也易以體重減輕來表現。陳瑞鴻醫師表示，「年長者的症狀不如年輕患者明顯，甚至只覺得比較疲倦或虛弱。故醫學上用「冷漠性甲狀腺毒症」（Apathetic thyrotoxicosis）來形容年長者的症狀，當上述症狀發生時，大多被認為是老化現象，易忽略、延遲就醫或延誤確診。

陳瑞鴻醫師建議年長者，如出現心悸、心跳不規則，或相較於前一陣子，體衰感到乏力，呼吸易喘，就診時可和醫師討論是否與甲狀腺機能異常相關，進而提早做相關檢測，如有異常也才能提早轉介、及時治療。

年輕人易甲亢、年長者易低下？

有報導指出，年輕人易罹患甲亢，年長者則易甲狀腺機能低下。對此，遠東聯合診所內科主治醫師暨臺大醫院內科部兼任醫師蘇登煌表示，據統計，年輕罹患甲亢的患者，年長後只有約2％是低下。因此，不是年輕罹患甲亢，年長後就容易低下。

其實甲狀腺亢進是複雜疾病，有些患者身上同時存有「破壞性抗體」和「促進性抗體」，年輕時若促進性抗體比較強，就會形成甲亢，年長後若破壞性抗體較強，就會形成甲狀腺機能低下。

甲亢增加不孕症機率 及早治療與監控可順利懷孕生產

女性有甲亢，可能會出現生理期不規則、月經次數過少，甚至無月經，增加不孕症機率。陳瑞鴻醫師表示，據國外研究，約22％的女性甲亢患者生理期不規則。國外一項針對18～50歲女性的研究，發現甲亢原因中最常見的葛瑞夫茲氏症（Graves' disease），其患者不孕症比率竟高達52.3％。

計畫懷孕的女性出現經期不規則，或在無避孕的狀況下，性行為12個月以上仍無法懷孕，即符合不孕症定義。陳瑞鴻醫師建議，可到婦產科或新陳代謝科檢查甲狀腺功能相關數值。若甲狀腺功能異常，是可治療且恢復的，治療過程雖可能有副作用，但整體是安全的。

若懷孕時甲亢發作，根據林口長庚醫院的研究，甲亢是發生子癲前症的風險因子之一，建議甲亢孕婦頻繁監控甲狀腺功能，以減少併發症。

擔心甲亢 可抽血檢查３項數值

陳瑞鴻醫師指出，建議檢驗促甲狀腺激素（TSH），以初步評估甲狀腺功能；如經濟許可，則建議再檢驗游離型四碘甲狀腺素（free T4）和總三碘甲狀腺素（Total  T3）。

因應甲狀腺與腦下垂體的負回饋機制，典型甲亢的患者其檢驗數值TSH會下降，而free T4和total T3會偏高；然而，甲狀腺功能低下的患者則是與甲亢者相反，TSH會上升，而free T4和total T3會偏低。

通常藥物治療約4～6週後，會追蹤甲狀腺功能以調整劑量，以甲亢為例，偏高的free T4和total T3會先下降，數個月後下降的TSH數值才會逐步回復至正常範圍。不過，抽血檢驗上述甲狀腺機能相關數值只能評估甲狀腺機能是否正常，無法藉由抽血數值評估甲狀腺癌的風險。

甲亢延誤治療 最怕造成５大不可逆傷害

甲狀腺機能亢進若延誤治療，會讓身體處於病態性代謝過快的狀態，可能造成「1.骨鬆」或「2.心臟衰竭」，亞洲男性則可能併發「3.甲狀腺毒性週期性麻痺症」。如果感染或創傷，則可能演變成嚴重的急性併發症「4.甲狀腺風暴」。另外，若引發「5.葛瑞夫茲氏眼病變」，恐影響視神經病變及角膜損毀，會導致視力受損，如無立即治療，將造成不可逆的視力傷害。

1分鐘認識甲亢

1.甲亢的發病主因來自基因遺傳（如葛瑞夫茲氏症），且女性罹患甲亢的機率大於男生，但甲亢和性聯遺傳（即遺傳基因位於性染色體上的遺傳現象）沒有關係，應是受到女性荷爾蒙和自體免疫性影響。雖然女生的免疫優於男生，但好壞是一體兩面，其中一種壞處就是易產生自體免疫性疾病。因此是性別上的差異，和性別的遺傳無直接關聯。

2.減肥藥物中若含有甲狀腺素，若有甲狀腺發炎傾向的患者，此時若服用含有甲狀腺素減肥藥物會誘發甲亢。蘇登煌醫師強調，不是吃減肥藥就一定會誘發甲亢，是與患者體質有關。

3.副甲狀腺跟甲狀腺名稱很像，卻「完全無關」。蘇登煌醫師說，副甲狀腺只是剛好長在甲狀腺下面，但兩者功能完全無關。若副甲狀腺亢進，會使血鈣增高，產生高血壓、心律不整、結石、骨鬆等疾病。(本文授權轉載自《大家健康雜誌》https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5533，更多精彩內文請見《大家健康雜誌》網站https://healthforall.com.tw)

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