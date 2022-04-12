口腔癌患者吞嚥說話困難 語言治療、營養諮詢可改善

南投醫院由放射腫瘤科與語言治療師，提供口腔癌病患改善吞嚥能力，及訓練語言能力，改善患者生活。圖／南投醫院提供

口腔癌在台灣男性癌症 發生率及死亡率皆為第四位，且病患常採手術 合併放療、化療，得切除病灶及口腔重建手術，不少病患得使用撐口器練習，才能讓嘴巴撐開，吞嚥、語言能力也受損，南投醫院在癌症治療中心增加放射治療、語言治療及營養諮詢，讓口腔癌患者治療時也能夠同步復健，增加生活品質。

南投醫院語言治療師呂昂衛說，對頭頸部癌病患除提供吞嚥及嗓音諮詢及評估，並且根據障礙程度，提供頭頸部肌耐力訓練，搭配食物質地及姿勢擺位調整，讓病患可安全地維持由口進食的能力。

頭頸癌病患經歷手術切除、化學治療或放射線治療之後，會造成口腔及喉頸部不同程度地移除或結構變化，例如切除部分或完整的舌頭，導致食物容易殘留口腔；經過7周放射線治療後，治療區域周邊組織纖維化，無法張口咀嚼或嚥下食物；化療後因黏膜感染的風險提高，易出現水腫及紅斑、疼痛感，對食物溫度及味道較為敏感。頭頸癌症患者說話有沙啞聲，音量微弱、容易乾咳、說話音調缺乏變化等。

高姓患者便說，他術後為了盡快讓口腔功能恢復，沒想到過度復健，重建口腔的鈦合金露出又導致發炎，只得趕緊就醫治療。

呂昂衛說，國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)分級，根據個別病患的能力調製適宜的食物質地，並搭配頭頸部擺位下進行直接性的吞嚥訓練，讓病患和家屬參考食品包裝上的銀髮友善食物質地分級來挑選適合的食物。

南投醫院具備螢光吞嚥攝影 檢查，可以有效評估吞嚥困難程度，語言治療室也具備舌頭壓力測量儀器等設備，改善頭頸癌症患者因吞嚥困難得依賴鼻胃管，避免因吞嚥能力衰退造成吸入性肺炎風險。