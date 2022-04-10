我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基輔郊區又發現「亂葬崗」 數十烏克蘭人陳屍溝渠

奧斯卡掌摑後…克里斯稱「聽力回來了」有人出錢才願談

顯靈？信眾阿嬤眼傷險瞎 治療期間瞳孔中央現影似媽祖

記者徐如宜／高雄報導
眼科以裂隙燈的光線觀察阿嬤角膜，角膜正中央竟然出現ㄧ位類似古代女性，而且頭上有髮髻的白色影像盤腿而坐。圖／洪啟庭提供
眼科以裂隙燈的光線觀察阿嬤角膜，角膜正中央竟然出現ㄧ位類似古代女性，而且頭上有髮髻的白色影像盤腿而坐。圖／洪啟庭提供

農曆三月瘋媽祖！台灣大仁科技大學眼科副教授洪啟庭10日分享一個醫學案例，他竟從病人眼睛裡「看到」媽祖影像，他說，是不是媽祖顯神蹟見仁見智，但至少給了虔信媽祖的病人信心，角膜受傷最後都幾乎痊癒了。

洪啟庭表示，一位65歲的高雄婦人，在家裡附近田裡工作時，右眼跑進被隨風刮起的樹葉。她當下覺得刺痛不舒服，手揉眼睛，將樹葉取出，找到水龍頭把殘留的異物沖洗出來。但隔了兩天後，右眼慢慢開始出現紅腫熱痛，同時合併明顯的異物感，不斷流淚又睜不開，趕快來就醫。

洪啟庭說，婦人剛來檢查時因為痛到無法睜開眼睛，給予眼科麻藥才能睜開眼睛接受詳細檢查，右眼的上眼瞼有輕微發紅與腫脹，類似眼眶前蜂窩組織炎症狀，最佳矯正視力已經掉到0.1，以裂隙燈檢查時，發現有明顯結膜充血，角膜下半部上皮出現缺損現象、甚至有淺層潰爛，但無前房蓄膿現象，同時眼壓也還沒有升高。

因為考慮可能為黴菌感染，同時又無法完全排除毒性較強的細菌所引起的角膜炎，洪啟庭決定立即給予抗黴菌與抗細菌的眼藥水，另外因擔心日後組織沾黏與當下的眼眶疼痛，所以也用散瞳劑。再加上無防腐劑的人工淚液，保護變薄的角膜，避免再被其他的病原體侵入，而造成二次感染。

洪啟庭說，阿嬤受傷後第27天，角膜病變的傷口幾乎都看不到了，神奇的是以裂隙燈的光線觀察角膜時，角膜正中央竟然出現一個白色的影像，神似頭上有髮髻穿長袍的古代女性盤腿而坐，恰好在瞳孔中央。影像中瞳孔呈現黑色，而且比較大，且呈現心形，這是散瞳的現象。

他翻閱ㄧ些宗教書籍，發現病人角膜出現的影像，和新竹三級古蹟長和宮的媽祖聖像很類似，都有明顯髮髻。受傷後第30天，角膜病變的傷口幾乎癒合，奇蹟的是角膜病沒有結疤，此時最佳矯正視力為0.8。

醫師給女病人看她的瞳孔中央影像，她驚喜地說，自己是媽祖虔誠的信徒，幾十年來都定期到高雄家裡附近的媽祖廟拜拜，祈求平安。生病這段時間，除了回診就醫，她每天也都會到媽祖廟拜拜，祈求媽祖娘娘慈悲保佑其眼疾痊癒。真的很謝謝媽祖保佑！

洪啟庭說，媽祖顯靈之說見仁見智，每個人看法不同，但是這位虔誠的阿嬤生病期間，心靈有所寄託，相信不僅給了阿嬤信心，也加強了其體內諸多免疫因子，所以才有圓滿的結局。

他也提醒農夫或從事園藝工作者，ㄧ般若有植物或泥土不小心跑入眼睛，應更為小心，因為許多黴菌都附著其上，一旦跑入眼睛，ㄧ般治療細菌的抗生素無法控制病情，必須使用特殊治療黴菌的藥物，才能有效治療。

所以眼睛有異物感，且懷疑是來自植物或泥土，最好立即找眼科醫師診斷與治療，因為嚴重的黴菌感染眼睛，嚴重者將會失明，甚至因為後續的眼內炎而摘除眼球。

大仁科技大學眼科副教授洪啟庭分享醫學案例，一名住在高雄鄉下的65歲阿嬤，在田裡工...
大仁科技大學眼科副教授洪啟庭分享醫學案例，一名住在高雄鄉下的65歲阿嬤，在田裡工作裡被風刮起的樹葉跑進右眼，嚴重傷及右眼並感染。圖／洪啟庭提供
眼科副教授洪啟庭翻閱ㄧ些宗教書籍，發現病人角膜出現的影像，和新竹三級古蹟長和宮的...
眼科副教授洪啟庭翻閱ㄧ些宗教書籍，發現病人角膜出現的影像，和新竹三級古蹟長和宮的媽祖聖像很類似，都有明顯髮髻。圖／洪啟庭提供

醫學 古蹟

上一則

運動處方抗癌 降低死亡率並提高生活品質

延伸閱讀

顯靈？信眾眼傷險瞎 治療期間瞳孔中央現影似媽祖

顯靈？信眾眼傷險瞎 治療期間瞳孔中央現影似媽祖
想見大甲媽 他逃獄偷單車騎129km 警稟報媽祖遶境首站就逮回

想見大甲媽 他逃獄偷單車騎129km 警稟報媽祖遶境首站就逮回
白狼帶人大甲媽搶轎衝突 警：「紅色勢力」是偵辦重點

白狼帶人大甲媽搶轎衝突 警：「紅色勢力」是偵辦重點
大甲媽疫中起駕 花不到3分鐘 綠營從總統到立委都缺席

大甲媽疫中起駕 花不到3分鐘 綠營從總統到立委都缺席

熱門新聞

「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

2022-04-05 14:19
英國巴伯拉罕研究所的研究人員，成功讓一名53歲女性的皮膚細胞回春到相當於23歲。Getty Images

科學家讓女人皮膚細胞年輕30歲 有望治療老化疾病

2022-04-08 13:29
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)

耶魯研究：少吃真的可以健康長壽

2022-04-07 02:00
不少人因為關節疼痛而對運動卻步，但美國職棒大聯盟（MLB）費城費城人隊的專家說，運動反而有助減緩關節疼痛。 路透

關節疼痛可以靠這些運動改善？聽聽MLB專家的建議

2022-04-09 15:00
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供

這種喉嚨痛險要命 40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

2022-04-08 06:02
考量郭先生的體質容易反覆發作，醫師呂秉勳開立去濕熱、鹼化尿液的中藥。圖／慈濟醫院提供

6旬翁尿路頑石出不來 求助中醫吃藥協助排出

2022-04-09 18:05

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏