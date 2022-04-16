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中老年人「撲克臉」、手抖、動作變慢 應盡快就醫

王燕華
有動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖、臉部及肌肉關節僵硬等症狀，可能罹患巴金森氏症。（圖：南投醫院提供）
有動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖、臉部及肌肉關節僵硬等症狀，可能罹患巴金森氏症。（圖：南投醫院提供）

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金森氏症常見症狀。醫師表示，巴金森氏症是退化性疾病，及早發現並配合醫師治療，可以讓自己老得慢一點、活得更久一點。

台灣花蓮門諾醫院神經內科醫師吳令治表示，巴金森氏症是常見腦部神經退化性疾病，雖然沒辦法治癒，但不是絕症，及早發現，透過藥物、復健和手術治療，可以好好控制15到20年。

門諾醫院指出，巴金森氏症發病年齡平均在60歲，男生比女性略高一些，初期患者會有動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖等情形，臉部及肌肉關節僵硬、平衡感變差也是症狀之一。一位68歲的林姓患者，就是因為老繃著一張臉，家人原本覺得他「臉很臭」，是不是有心事，直到就醫檢查才確診是巴金森氏症。

臨床上的治療以口服藥及貼片為主，選擇手術治療的患者因為必須開腦，相對少；隨著病程到中晚期，約8成患者出現吞嚥困難，喝水容易嗆到、吃東西會卡在喉嚨、覺得食物難吞嚥、吃完老是覺得有痰等，吃得愈來愈慢、愈來愈少。

門諾醫院語言治療師許家寧提醒家屬，若發現家中病人有此情形，應盡快到醫院尋求復健科語言治療師的協助，透過吞嚥檢查找出問題，若未處理，可能造成患者水分、營養不足，甚至容易引發吸入性肺炎，導致必須住院治療。

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