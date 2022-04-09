我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

40歲男跑步、騎單車膝蓋卡卡 醫師籲關節不適及早就醫

記者王燕華／花蓮報導
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供

台灣運動風氣愈來愈興盛，不少民眾熱愛路跑、自行車、登山等戶外活動，但運動傷害發生率隨之增加，退化性關節炎已不再是老年人的專利，有年輕化趨勢。花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，若膝蓋疼痛、關節僵硬，或爬樓梯、爬坡時覺得膝蓋無力、疼痛，可能是退化性關節炎，應及早就醫治療。

花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩近日就收治一名熱愛運動的男性病患，幾乎每天騎腳踏車上下班，才40歲就覺得膝蓋卡卡，經注射玻尿酸後有明顯改善。

蔡傳恩說，玻尿酸是一種多醣體，具有高度吸水及黏彈的特性，不僅是關節軟骨組成的一部分，也是關節腔潤滑液的主要成份之一，可以幫助關節活動順暢並降低關節軟骨間的磨損，

他表示，玻尿酸早期主要用在治療退化性關節炎，近年來也開始用來治療肌腱相關疾病，如肩旋轉肌腱發炎、網球肘、板機指以及阿基里斯腱發炎等，對於發炎、潤滑與止痛都有不錯療效；注射1劑，效果平均可維持半年到1年，對於輕、中度患者，可延緩退化性關節炎速度，但如果關節已嚴重磨損，效果就有限。

蔡傳恩提醒，運動姿勢要正確，運動後也要給身體足夠修復時間，不能忽略保養與休息，若感到膝蓋疼痛、關節僵硬、活動時膝蓋發出「喀拉」聲音，或是爬樓梯或爬坡時感覺無力、疼痛，應及早就醫治療，否則一旦惡化，還可能必須接受膝關節置換手術

花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬...
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供

關節 骨科 手術

上一則

延緩巴金森氏症 專家籲多運動改善生活品質、降死亡率

延伸閱讀

趙崇萌脊椎神經專科 接受運動傷害/車禍病患

趙崇萌脊椎神經專科 接受運動傷害/車禍病患
王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃
孩童關節痛未必是生長痛 小心風濕性關節炎來搗亂

孩童關節痛未必是生長痛 小心風濕性關節炎來搗亂
膝關節退化 就算痛…也要堅持動

膝關節退化 就算痛…也要堅持動

熱門新聞

「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

2022-04-05 14:19
好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

2022-03-31 20:15
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)

耶魯研究：少吃真的可以健康長壽

2022-04-07 02:00
英國巴伯拉罕研究所的研究人員，成功讓一名53歲女性的皮膚細胞回春到相當於23歲。Getty Images

科學家讓女人皮膚細胞年輕30歲 有望治療老化疾病

2022-04-08 13:29
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）

39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出「一坨禍源」解危

2022-04-01 00:45
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供

這種喉嚨痛險要命 40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

2022-04-08 06:02

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬
世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發