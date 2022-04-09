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延緩巴金森氏症 專家籲多運動改善生活品質、降死亡率

記者許政榆／台北報導
專家建議，巴金森氏症治療除了定期回診、穩定服藥，透過「運動」更能延緩病情，改善生活品質。示意圖。本報資料照片
專家建議，巴金森氏症治療除了定期回診、穩定服藥，透過「運動」更能延緩病情，改善生活品質。示意圖。本報資料照片

隨著人口老化，許多慢性疾病備受關注，其中「巴金森氏症」更是以每年2000多人速度成長，根據台灣健保5年統計，從106年的6萬9千多人，上升至110年的7萬7千多人。專家建議，巴金森氏症治療除了定期回診、穩定服藥，透過「運動」更能延緩病情，改善生活品質。

一項2021年發表的研究報告，分析比對上萬名巴金森病友罹病前後的運動狀況，並追蹤發病後的死亡率。結果發現，維持足夠的運動量可有效降低罹患巴金森後的死亡率。

台大醫院物理治療師、台大物理治療學系暨研究所副教授黃正雅表示，無論生病前是否有運動習慣，只要生病後開始運動皆不會太遲，運動能帶來4大好處，包括：

一、維持較佳的功能狀況：運動可提升或維持肌力、骨質密度、認知功能，有助於改善日常生活功能；尤其是走路、跑步、跳舞、太極的效果更佳。此外，運動可保護腦神經血管組織、促進大腦排除有毒物質，延緩疾病的退化速度。

二、維持較佳的精神與心理狀況：運動可降低病友的焦慮、憂鬱程度、提升睡眠品質，進而提升自信心與生活滿意度。她建議病友可從「放鬆運動」入門，動作簡單、效果不錯。

三、促進社交活動：參與團體性的運動活動因為會與其他病友、家屬來往，可互相學習鼓勵，強化病友的社交連結。

四、降低因疾病帶來的危險性：特別是降低疾病造成的死亡率。

響應4月11日「世界巴金森日」，台大醫院9日舉辦「森動PD Day」活動，專業老師現場帶領近百位民眾使用彈力帶運動、瑜伽與太極，包括台大醫院巴金森中心主任吳瑞美、台灣巴金森之友協會理事長戴春暉等出席，呼籲巴金森病友走出戶外，養成運動好習慣。

台灣巴金森之友協會出版發行的《台灣巴金森之友》會刊記載，包括巴金森病友、家屬或照顧者及醫護，一致認同「運動」對病友的幫助。運動不限種類，有人喜歡打太極拳訓練平衡感、參加舞蹈社柔軟筋骨兼交友，或騎單車、日常散步、居家伸展、坐姿復健等，皆對病情有幫助。

另外可透過「放鬆1.2.3」睡前小運動」：第一步，坐在床上，深呼吸＋漸進式肌肉放鬆。第二步，躺下，繼續深呼吸＋漸進式肌肉放鬆。第三部，躺下，冥想放鬆法。

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