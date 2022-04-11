整天在洗手、總覺得嘴巴髒…管不住腦子的「強迫症」

強迫症患者遭遇壓力時會，往往不願意讓自己的情緒外露。(Getty Images)

「我老是覺得手髒，每次上過廁所或是摸過髒的東西後去洗手，每次洗手都要花上幾十分鐘；另一方面也常感覺嘴巴裡髒，每次刷牙都要刷上十幾分鐘；所以現在我每次一進洗手間都得待上將近一小時才能出來，但是沒有人能了解我的痛苦。」

曾經聽過有人向你抱怨上述困擾嗎？這種莫名其妙的想法衝動與重複行為很可能就是罹患所謂的「強迫性精神官能症」，也就是俗稱的「強迫症」。

台北市立聯合醫院忠孝院區精神科主任李政勳解釋，「強迫性精神官能症」是一種以思考及行為表現障礙為主的輕型精神疾病，主要臨床表現是一種主觀上想要抗拒的思考、意念或行為，病人會不斷重覆或反芻一些自己感覺不恰當、自己不想要的意念、衝動和行為而深受其苦，而且會企圖努力用各種方式來阻止它；這些念頭、衝動和行為雖然是出自於本身，但是自己卻又覺得不合理，沒有意義，甚至荒謬，跟自我無法協調。因此罹患此症的人會極為困擾，甚且進而產生焦慮或憂鬱症 狀。

強迫症患者每次洗手都要花上幾十分鐘。(Getty Images)

強迫思考 產生強迫行為

值得注意的是，「強迫性精神官能症」並不等同於「強迫性人格」，事實上「強迫」是人類性格的一種特徵，「強迫性人格」也可稱為完美性人格或求全性人格，主要表現在對自己的控制上，它的特徵就是律己甚嚴，凡事謹慎小心，不允許有絲毫瑕疵，不需要別人監督就會自我要求，期待自己較高。

李政勳表示，「強迫性人格」是一種很普遍的人格特徵。然而「強迫性人格」絕對不是病症，不一定會演變成「強迫性精神官能症」，同樣的，罹患「強迫性精神官能症」的人也不見得就有「強迫性人格」。

強迫症狀可分為強迫思考與強迫行為。強迫思考例如有些人會在關好水龍頭後，反覆地想好像沒有關緊；有的人腦海裡經常重覆出現如「重新開始」等字眼；有的人會不斷地想像家人會遭遇災禍死亡而感到害怕，但他自己也知道這是不大可能，他的擔心恐懼是多餘的；有時會毫無理由的，一看到刀子或尖銳的東西，腦海中便會不斷地湧現如「拿刀子割自己或割傷別人」的衝動；有人則是無論何時何地，在做任何事情時，腦子裡都會反覆出現一些危險或災難現場的影像。

大部份患者的症狀內容是和污染及不安全有關，如上過廁所之後得反覆洗十幾次手才覺得乾淨，又如因為總會想到家裡有那些地方的門窗或瓦斯忘了沒關好，出門後必須反覆返回家中檢查三、四次以上才能放心離家等。患者自己也明知道是多餘、不合理、荒謬的，但是卻苦於無法阻止或抗拒它的出現。

至於強迫行為多數是伴隨著強迫思考而出現，但也可能成為單獨存在的症狀。患者多半是為了順應或抵消強迫思考的不斷干擾，而衍生出重覆的行為，例如他一直想到瓦斯沒關好，當然只好重覆地去檢查；或者腦中一再湧現詛咒別人的字句，使他就必須回到原先的動作或起步的地點，或者做一個儀式化的動作，例如打一下自己的嘴巴，如此患者才覺得能夠抵銷剛才他的思想內容，消除焦慮不安等罪惡感。

強迫症患者表現在生活之中，會特別講究整潔、愛乾淨。(Getty Images)

原因溯源 不是罕見的疾病

令人驚訝的，「強迫性精神官能症」並不是罕見的疾病，李政勳說，根據統計，約有2~3%的人一生中可能罹患此一疾病。發病平均年齡是20歲，三分之二的患者在25歲以前出現症狀，35歲以後才發病的只占15%；單身者患此病的機率比有結婚的人高，這可能是肇因於有這種毛病的人較難維持穩定的親密關係。診斷上還必需要注意與精神分裂病、畏懼症、憂鬱症或者強迫性人格違常作分別。

為什麼會得到這種疾病呢？目前唯一可確定的是，強迫性精神官能症和其他精神疾病同樣，都是有所謂的多元病因，遺傳因素、腦傷害、腦功能異常、童年早期的成長經驗、成長過程中發展出來的人格特質、現實生活裡的心理壓力都可能和疾病的形成有關。

至於心理學方面的病因，則以心理分析學派的理論解釋最多，他們認為這些患者在前面所提到的人格發展「肛慾期」階段遭遇到重大的挫折，例如因為控制不好大小便而老是挨父母責罵，或是父母太早訓練他自己控制排便而形成了心理壓力，結果形成了所謂「肛慾期性格」，這樣的人常會關心髒與不髒的問題，也非常重視自我的控制，最怕失去自我克制的能力。

降低焦慮 需多層面的治療

在治療上，強迫性精神官能症需要多層面綜合的治療，現在醫學 上已有既能幫助緩解強迫症狀，又兼具對抗憂鬱作用的藥物。然而還需要心理治療來幫助病患建立正確的認知，讓心裡壓抑的情緒得到適當的宣洩，幫他建立所謂的「病識感」，再加上「思考停止法」等行為治療方法，教他當強迫思考或衝動來襲時可以應用來使之停止，合併肌肉 放鬆的練習，降低他的焦慮。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)