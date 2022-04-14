愛美代價高…30年前注射矽膠豐頰 婦險因蜂窩性組職炎毀容

一名61歲婦女30年前接受雙側臉部矽膠注射，引發細菌感染，造成顏面蜂窩性組織炎，紅色圈處為蜂窩性組織炎。（圖：大同醫院提供）

一名61歲婦人最近發現左側額頭發紅起大膿包，就醫檢查後發現，原來30年前曾接受的雙側臉部矽膠注射，經過這麼多年竟還能引發細菌感染。醫師表示，這名婦人所植入的材質為矽膠，在注射的時候恐已感染並且造成組織壞死，併發嚴重的顏面蜂窩性組織炎，所幸經過無痕內視鏡手術 清創佐以抗生素治療，已康復出院回診恢復良好。

台灣高雄市立大同醫院整形外科主治醫師謝孟謙表示，顏面部蜂窩性組織炎若沒有適時處理，感染會沿箸組織間隙從頭部往下蔓延到頸部、喉部，造成呼吸與吞嚥困難；若擴散到頸大靜脈，則可能造成腦部的栓塞；若細菌侵入到血流裡，則造成菌血症，嚴重時會變成敗血症而休克死亡。

謝孟謙說，早期很多小針美容的案例，都是進行局部矽膠注射以達到整形效果，例如豐頰、隆鼻、墊下巴等所謂低疼痛、瞬間成形的整形手術。當人體內放入矽膠等異物，就成為細菌滋生的溫床，一旦細菌侵入很容易造成感染，就算施打抗生素也無法滲透到矽膠內，唯有透過清創移除矽膠，才能治癒並避免反覆感染。

為了避免臉部留下疤痕，這名婦人選擇無痕內視鏡手術。謝孟謙透過設計，將手術傷口隱藏於髮際線之內，他表示，清創手術可能造成顏面神經受損，經由內視鏡手術可減低傷及神經的風險。矽膠取出後可能造成移除部位凹陷，需以自體脂肪進行重新填補。

謝孟謙說明，目前有很多豐頰方式，自體脂肪移植一年後平均會剩下約50%的脂肪，效果較永久且不會造成排斥過敏 現象，而透過特殊技術如脂肪槍精準補脂，可讓脂肪細胞存活率大幅增加。