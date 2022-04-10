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退化性關節炎不是「老人專利」 醫揭這些症狀要注意

健康醫療網
關節退化不是老人的專利，年輕人一樣要注意。（Getty Images）
關節退化不是老人的專利，年輕人一樣要注意。（Getty Images）

退化性關節炎是全世界最常見的關節疾病，造成原因有很多，像是有外傷病史者，如膝關節軟骨破裂、膝關節內骨折、十字韌帶損傷或半月板破裂都會加速退化；長期負重、工作性質需長時間上下樓梯、蹲站及搬重物者、停經後的婦女或肥胖等，都會讓關節過度磨損。最明顯症狀為「痛感」，因其為不可逆的漸進性破壞疾病，病情會逐步惡化，為患者和照顧者造成沉重負擔，過去治療方式有治標不治本、治療次數多等困境，近來醫學科技進步，可利用自體軟骨修補關節技術，為患者帶來新「膝」望。

自體軟骨修復術 打造新膝望

台灣知名骨科診所院長鍾承翰指出，過去在退化性關節炎的治療，初期會先建議患者減重或改變運動方式，像是騎腳踏車、水中行走，使用止痛藥、打消炎針、注射PRP或打玻尿酸、復健、醫療輔具使用等改善病患疼痛的症狀，但效果有限，且症狀反覆治標不治本，若沒有改善，就需手術開刀，過去常見的關節軟骨損傷治療方式有膝關節鏡手術（清創）、脛骨高位矯正截骨手術、膝關節微創手術、半膝人工關節置換手術，嚴重的話甚至得做全膝人工關節置換手術，但全膝人工關節置換手術傷口較大且復原期較長，影響生活品質。

72歲邱女士，因左腳膝關節退化、軟骨破裂導致嚴重痛症，膝蓋無法彎曲，睡覺只能固定一個姿勢，稍微翻個身就痛苦難耐，去市場買菜甚至會軟腳，出門在外必須杵著助行器防跌倒，經醫師評估及討論後，邱女士還是想保留自身關節，加上考量術後恢復期長短，最後選擇施作膝關節微創合併一次性手術自體軟骨修復技術。鍾承翰進一步分享，邱女士術後90分鐘即開始練習行走，2週後已可自行行走不需倚靠助行器，術後至今四個月，走路不再卡卡，坐下、走樓梯甚至跳都不是問題，恢復狀況良好。

鍾承翰補充說明，「一次性手術自體軟骨修復技術」是擷取病患少量非荷力區的自體軟骨，經特殊處理提高軟骨細胞活性，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小，手術約40分鐘可完成，且只需一次手術即可解決問題，讓患者，不必承受兩次開刀風險、疼痛及奔波。

退化性關節炎最明顯症狀為「痛感」。（Getty Images）
退化性關節炎最明顯症狀為「痛感」。（Getty Images）

積極治療 以免留下後遺症

33歲黃先生，八年前打籃球意外受傷，平時從事製茶業，需長時間蹲站和搬重物，因擔心術後恢復期長，未及時就醫，等工作告一段落，才前往醫學中心接受第一次十字韌帶重建，但術後問題未能有所改善，原本最愛的籃球也被迫放棄。今年年初，腳常感覺疼痛不適，直到照X光才發現十字韌帶又斷裂，半月板也破損，經醫師建議接受十字韌帶二度重建。黃先生表示，手術當天就能自己下床步行回家，目前仍在努力做復健和肌力訓練，慢慢恢復正常生活。

收治上述個案的鍾承翰表示，身體發出警訊時，應盡快接受治療評估，加上術後積極復健，是可以康復的，避免促使膝蓋演變為退化性關節炎等後遺症，造成遺憾。

退化性關節炎是常見的關節疾病。（Getty Images）
退化性關節炎是常見的關節疾病。（Getty Images）

延緩膝關節退化 可適度運動

鍾承翰提到，很多人聽到退化，以為年紀大才會發生，膝關節退化跟年齡並無直接關係，當膝蓋疼痛、走路關節處卡卡、有聲音或是無法久站時，一旦出現這些症狀，應盡快尋求專業醫師諮詢及診斷，以利及早治療，才能遠離相關疾病之苦。

為了延緩膝關節退化，日常居家保養也相當重要，補充膝關節軟骨保養品，減少膝關節負荷，盡量避免過度使用，適度的運動，包括散步、游泳、騎腳踏車等具有氧且對膝蓋衝擊性小的運動，不但可增加肌肉力量與耐力，也可促進新陳代謝，間接有效控重，降低膝蓋的耗損；對於體重過重（身體質量指數 BMI ≥ 25）者，應進行體重控制，降低身體長期負重造成關節軟骨的耗損。

（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/

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