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染幽門螺旋桿菌 少女上腹痛又惡心

黃寅
一名13歲女學生長期上腹痛及惡心已經有好長一段時間，經過檢測之後發現是幽門螺旋桿菌感染。（圖：大里仁愛醫院提供）
一名13歲女學生長期上腹痛及惡心已經有好長一段時間，經過檢測之後發現是幽門螺旋桿菌感染。（圖：大里仁愛醫院提供）

一名13歲女學生長期上腹痛及惡心已經有好長一段時間，甚至影響到她的生活作息。胃鏡檢查發現，她的胃內壁有廣泛性的發炎，所幸尚未造成潰瘍。經過檢測之後發現是幽門螺旋桿菌感染，在藥物治療之後，現在已經完全沒有症狀。

台灣台中大里仁愛醫院兒童腸胃科醫師曾文禹指出，幽門螺旋桿菌是一種格蘭氏陰性微嗜氧菌，常躲藏在兒童的胃黏膜上，在成人可以造成慢性胃炎，胃及十二指腸潰瘍，胃癌及黏膜相關淋巴組織淋巴瘤。

曾文禹說，幽門螺旋桿菌感染除了以上腹痛、持續性的嘔吐、消化道出血表現以外，亦可能造成營養不良、免疫性血小板低下紫斑症、難治型缺鐵性貧血、維生素B12缺乏以及眼睛、皮膚或是精神相關的症狀。

他說，悶悶的腹痛是兒童及青少年常見的症狀之一，它不像急性腹痛可以明確指出腹痛點，卻容易影響生活與課業。儘管大部分的慢性腹痛不容易找到原因，在適當儀器的協助下某些病患可以找到病因並可以治癒。

目前最準確的方式是做上消化道鏡，確認胃部與十二指腸的黏膜受損，同時進行切片與快速尿素酶檢驗，偵測是否有幽門螺旋桿菌造成感染。確認感染之後，即可以使用抗生素與氫離子幫浦抑制劑作治療。

檢測

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