長時間背痛沒好 小心罹患血癌

多發性骨髓瘤好發於老人。(Getty Images)

長時間背痛不癒，別以為是老化的自然現象，小心可能罹患多發性骨髓瘤。醫師表示，多發性骨髓瘤是血癌的一種，主要跟白血球中的B細胞分化出異常漿細胞有關，癌化漿細胞除了可能會侵蝕骨頭造成骨折及全身骨病變，它也會抑制造血細胞導致貧血，甚至導致腎功能受損。

多發性骨髓瘤 好發於老人

台灣台中慈濟醫院血液腫瘤 科主任李典錕表示，多發性骨髓瘤好發於老人，患者平均年齡中位數約65到70歲，主要致病原因跟骨髓中漿細胞不正常增生有關，目前發生原因不明，跟遺傳關聯性也低。由於癌化漿細胞位於骨髓內，容易侵犯骨頭，造成全身多處骨折，一旦長時間不明原因骨頭痠痛，且治療一段時間仍未緩解，就要懷疑可能是多發性骨髓瘤致病。

貧血骨頭痠痛 易誤認老化

除了侵犯骨頭，多發性骨髓瘤還會抑制造血幹細胞，造成患者貧血頭暈，稍微爬樓梯就氣喘吁吁。此外，多發性骨髓瘤分泌異常免疫球蛋白，造成腎功能受損和免疫力低下。骨髓瘤漿細胞誘導蝕骨細胞造成蝕骨病變會釋放鈣離子至血液中，進而引起高血鈣症也會造成腎功能損害。由於貧血、腎功能下降、骨頭痠痛等症狀跟老化現象相似，容易讓人誤以為不舒服症狀是自然老化引起，反而會延誤就診治療時機。

全身骨頭病變 如月球表面

多發性骨髓瘤治療方式多元，醫師主要優先評估病患生理條件是否可以接受「自體幹細胞移植治療」。無法進行移植的病人過往只有化療藥物可用，化學治療容易引發惡心、嘔吐及掉髮等副作用，讓不少患者害怕治療。所幸現在已經有許多標靶藥物組合可供選擇，包括口服免疫調節劑、靜脈注射及皮下注射蛋白酶體抑制劑、口服類固醇、單株抗體等，患者只要好好配合醫囑、規律用藥，不僅存活時間大幅延長，還能跟一般人一樣擁有良好生活品質。

李典錕曾收治一名70歲男子，因長期背痛被當作是骨質疏鬆治療，由於背痛持續兩年未改善，後來確診罹患多發性骨髓瘤。李典錕檢查男子的X光影像有全身性骨頭病變，四處可見骨頭被侵襲痕跡，如月球表面般到處都是坑洞，骨頭嚴重變形，男子駝背又有多處骨折，甚至連簡單站立都十分困難。

藥物合併使用 腫瘤指數 降

幸好男子在接受口服免疫調節劑、注射蛋白酶體抑制劑及服用類固醇標靶藥物後，困擾多年的背痛問題立刻獲得緩解，不僅能夠坐下站立，腫瘤指數也明顯下降，生活品質大大提升。

一名50多歲因貧血問題就診的患者，平時稍微走路就頭暈，整個人喘到不行，檢查確診罹患多發性骨髓瘤。但該患者竟誤信朋友偏方食用來路不明的中草藥，造成急性腎衰竭，被家人緊急送急診。檢查發現男子已出現尿毒症、呼吸衰竭及代謝性酸中毒，醫師緊急安排透析治療才把他從鬼門關前搶救回來。

李典錕分享採用偏方治療的患者經急救恢復意識後，也開始接受口服免疫調節劑、皮下注射蛋白酶體抑制劑及服用類固醇治療，多發性骨髓瘤病情已獲得控制、異常免疫球蛋白指數也下降，目前正在收集造血幹細胞，準備進行自體骨髓移植手術 。

中年罹病上升 頭暈應就醫

雖然多發性骨髓瘤好發於70歲以上老人，但李典錕臨床觀察發現40、50歲以上中年人罹病率也有逐年攀升趨勢，甚至有少數20多歲確診個案。李典錕提醒，如果發現不明原因的骨頭痠痛或貧血頭暈、走路爬樓梯容易喘，或腎功能越來越差，經治療仍未緩解，就要懷疑有可能是多發性骨髓瘤。檢查方式也不複雜，醫師會先安排抽血驗尿初步檢測是否有免疫球蛋白異常問題，若確認異常才會進一步安排骨髓檢查確認是否罹病。