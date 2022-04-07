糖友未按時服藥胸痛、盜汗 竟是心肌梗塞

血糖控制良好，可減少心血管疾病發生。（圖：長安醫院提供）

一名59歲鐘姓糖尿病 患因為沒有按時服藥，夜間胸痛、盜汗，隔天一直吐、頭暈，送醫急救，研判為急性下壁心肌梗塞，經搶救打通阻塞的三條冠狀動脈，挺過危機，並於五天後轉出加護病房，觀察四天後康復出院。

夜裡胸痛 3冠狀動脈阻塞

台灣台中長安醫院心臟血管科主任廖茂芳說，根據家屬得知鐘姓女子罹患小兒麻痺、糖尿病，但沒有按時服藥，日前夜裡出現胸痛、盜汗，早上一直嘔吐和頭暈，由家人家人緊急送至急診，到院時收縮壓只有70右左，急診醫師立即安排心電圖檢查，研判為急性下壁心肌梗塞，當下給予抗血栓藥。

廖茂芳指出，由於鐘姓女子心導管檢查發現三條冠狀動脈都有阻塞，其中有兩條幾乎是完全阻塞，於是立即為她安裝主動脈內氣球幫浦，這是一個輔助器可以讓心臟減少負荷，也可以增加冠狀動脈血流，接著進行氣球擴張術和放置支架打通血管，總算挺過危機，鐘姓女子術後恢復良好，五天後轉出加護病房。

上腹疼痛 時常被誤認胃痛

廖茂芳說明，急性心肌梗塞比較典型的症狀為胸悶、胸痛、一直盜汗，覺得快要窒息的感覺，有時候胸痛會輻射到左肩膀、下巴、背部等，少數會出現上腹痛、惡心嘔吐類似腸胃的症狀，像鐘女的冠狀動脈阻塞所造成下壁心肌梗塞，因位置靠近上腹部及胃之處，因此有時常被誤認為胃痛。

廖茂芳指出，急性心肌梗塞五大常見風險因子，分別為高血壓 、糖尿病、高血脂、抽菸，還有年紀比較大的人，避免發生就是要控制好血壓、血脂、血糖 ，戒菸，規律運動、清淡飲食，建議每年健檢可以加做冠狀動脈電腦斷層檢查；若有發生症狀，把握黃金救治時間盡早就醫。