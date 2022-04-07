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他突然看不見 頸動脈狹窄造成腦梗塞

王昭月
許姓男子右側頸動脈高度狹窄造急性腦梗塞，經小港醫院施以頸動脈支架置放術救回，圖為前後的血管攝影圖示。（圖：小港醫院提供）
許姓男子右側頸動脈高度狹窄造急性腦梗塞，經小港醫院施以頸動脈支架置放術救回，圖為前後的血管攝影圖示。（圖：小港醫院提供）

台灣高雄一名62歲許姓男子日前突然視力模糊，住院發現左側視野缺損，右側枕葉有急性缺血性腦梗塞，經頸部動脈超音波檢查發現頸動脈高度狹窄，緊急放置右側頸動脈支架才痊癒。

收治這名患者的高雄小港醫院醫師李國瑋表示，頸動脈狹窄初期症狀不明顯，隨著狹窄情形惡化，開始有頭暈，眼睛黑矇等情形，如持續惡化，就可能發作短暫性腦缺血甚至腦中風，許先生有高血壓卻未服藥控制，因此誘發。

小港醫院表示，嚴重頸動脈狹窄病患除須控制飲食、三高、規律運動外，也應視狀況考慮採取血管手術疏通頸動脈狹窄處，包括頸動脈內膜切除術及頸動脈成型術併支架置放。

其中頸動脈成型術併支架置放術是近幾年的新治療模式，多由心臟內科和放射介入科醫師執行，這次許先生是由台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生、高醫林子超醫師及小港醫院醫師吳昆翰醫師組成的神經科團隊首度執行。

崔源生說，頸部動脈支架置放手術是將鋼絲、氣球及支架的導管由鼠蹊部股動脈穿入，沿主動脈到達頸動脈狹窄處，接續以擴張的氣球撐開狹窄處，再將支架固定於狹窄的地方，採局部麻醉，治療時間短、傷口小恢復快，適用於年紀大的長輩。

小港醫院吳昆翰表示，血管硬化、阻塞、狹窄都是造成腦中風的主因，缺血腦中風和頸動脈狹窄的關係密不可分，初春天氣變化快，民眾如有頭暈、四肢無力或麻木等神經症狀，絕不可大意。有多重心血管疾病風險因子的病患，建議定期接受頸動脈血管的評估。

許姓男子急性腦梗塞，幸由台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生(左)、高醫醫師林子超...
許姓男子急性腦梗塞，幸由台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生(左)、高醫醫師林子超(中)及小港醫院吳昆翰醫師(右)共同治療救回。（圖：小港醫院提供）

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