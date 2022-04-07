糖尿病少女拒控制血糖 自行停藥後意識不清、呼吸喘

一名國中女學生罹患第一型糖尿病，自行停藥後呼吸喘、意識不清，被急送醫才救回一命。（圖：豐原醫院提供）

一名13歲國中羅姓女學生去年學校健康檢查時發現血糖 過高，學校轉介到台灣台中豐原醫院檢查，確診第一型糖尿病 ，醫師開立口服及注射用降血糖藥物控制，但女學生因為無法接受患病，不願意配合藥物治療，自行停藥後，呼吸喘、意識不清，急送醫才救回一命。

女學生在家意識不清、呼吸喘，被家人發現緊急送急診就醫，經測量血糖值高達609(mg/dl)，比正常值多了近6倍，且症狀符合糖尿病酮酸血症，為糖尿病的急症之一，經醫師緊急處理後，轉送小兒加護病房治療，後意識狀況漸趨清醒，但檢驗糖化血色素竟高達15.7%，顯示出病人過去血糖控制情形很差。

經詢問發現病人母親本身就有家族遺傳性的糖尿病，三姊也患有糖尿病沒積極治療，只有飲食控制跟大量飲水，種種因素影響病人對於疾病認識度不足。

豐原醫院兒科資深劉護理師表示，近年來發現兒科病人罹患糖尿病的情形大增，主要也因飲食型態改變、遺傳、母親孕期有妊娠糖尿病、肥胖 等因素；尤其個案正處於青少年時期，會因為擔心同儕目光而影響後續的治療情形，若血糖控制差則會影響傷口及皮膚狀況，從照護過程發現個案的個人基本衛生也是處於比較弱勢的情形，身上也有一些不明的膿皰，甚至私密部位的異味、發炎情況確實也嚴重許多。