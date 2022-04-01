我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市開打第2劑補強針 距上次接種要隔4個月

大量輻射外洩？俄軍急撤出車諾比 烏重掌核電廠

打完莫德納右胸像被車子輾過 52歲男忍5天險要命

記者趙容萱／台中報導
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供

台灣台中52歲劉姓男子平日身體相當硬朗，接種新冠肺炎莫德納疫苗第3劑追加劑後2天，出現右側胸痛，像是被車子輾壓過，以為是接種後副作用，忍5天才就醫。確診為嚴重肋膜炎，反覆發高燒，經抽胸水，且插肋膜腔引流管、手術，還住進加護病房，經2周救治後順利出院。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文說明，劉男懷疑是打疫苗引起的副作用？劉男經檢查沒有打疫苗產生的心肌炎、心包膜炎，而是一般細菌性肺炎導致的肋膜炎，建議民眾有不明原因胸痛，請立即就醫檢查。

影片來源：聯合新聞網

劉姓男子分享，他常常雲林、台中兩地負責工程建設，接種第一、二劑新冠肺疫苗沒有感到不適，但打第三劑一開始出現右胸痛，像是被車子輾壓過的感覺，以為是莫德納副作用，先到診所拿止痛藥吃，但胸痛仍沒有改善，持續忍5天，直到疼痛加劇受不了，又擔心是心肌炎，連忙到烏日林新醫院檢查。

許人文說，劉姓男子經胸部超音波掃描，右下肺有一片肺炎合併肋膜積水，且積水已經產生纖維雜質物在裡面飄動，甚至產生膿胸，緊急使用超音波導引，以空針抽出化驗，並安排病人住院施打抗生素治療，劉男放置引流管，並接受手術清理肋膜腔，這樣抗生素才能夠發揮療效。

許人文指出，肋膜炎最常見的原因，主要是肺炎所引起，隨著呼吸的動作會引發胸痛，與心肌炎疼痛較多發生在胸口中間，或左胸不同；肺炎引起的肋膜炎，當下需盡速處理治療，否則產生膿胸，嚴重時會呼吸困難，甚至敗血症死亡，不可不慎，若有疑問一定要趕快到醫院做詳細檢查。

疫苗 手術 莫德納

上一則

用磨砂膏除乾癬皮屑 反過度刺激皮膚

延伸閱讀

台灣單日暴增104例本土確診 境外132例 無死亡個案

台灣單日暴增104例本土確診 境外132例 無死亡個案
50歲曾中風這次胸痛到撕心裂肺 送醫發現主動脈剝離

50歲曾中風這次胸痛到撕心裂肺 送醫發現主動脈剝離
新疫情大反撲？專家：可能性不大 仍應做好防疫措施

新疫情大反撲？專家：可能性不大 仍應做好防疫措施
與肺炎相比死亡數差約12萬 專家:新冠傳染性極高 難清零

與肺炎相比死亡數差約12萬 專家:新冠傳染性極高 難清零

熱門新聞

67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。圖／取材自imdb

布魯斯威利驚傳罹患失語症 三大症狀你一定要知道

2022-03-31 05:48
好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

2022-03-31 20:15
威爾史密斯（左）為了妻子潔妲蘋姬而動怒。（美聯社）

威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：這現象要注意

2022-03-28 06:49
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）

39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出「一坨禍源」解危

2022-04-01 00:45
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

2022-03-25 05:53
台灣失智症協會24日舉辦記憶咖啡講座，由3名失智症年輕家屬、以主題「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」分享。記者許政榆／攝影

不怕外婆失智身體臭 孫女「3不1要」分擔爸媽照顧負擔

2022-03-25 05:30

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供