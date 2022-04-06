「深腦刺激」手術治巴金森 術後仍須服藥控制

深部腦刺激手術

巴金森氏症是一種慢性神經退化疾病，主要是因大腦「黑質」部位退化，神經傳導的多巴胺細胞死亡，而導致運動變得混亂和無法控制。疾病初始，病友大多能以藥物，如左旋多巴加以控制；但隨著病程拉長，藥物治療效果變差，有些病友便需要接受手術 治療。

隨病程拉長 藥物漸失效

台北醫學 大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，巴金森氏症病友因製造多巴胺的細胞退化，因此藥物治療包括給予左旋多巴藥物，以彌補退化的神經所減少的多巴胺，或是增強對多巴胺受體的刺激。一開始因人體還有適當的多巴胺分泌量，因此藥物劑量不需太多就能調節動作，一天只需要吃二至三次就能應付生活。

但隨疾病進展，大約五年，藥物治療到中期，分泌多巴胺的細胞越來越少，藥物劑量隨之增加，有些患者會產生運動併發症，包括多巴胺太多時引起的異動症，也就是在藥效高峰時出現不自主、面部手腳揮舞的動作。有些病人則會出現「開-關現象」，也就是藥效存在時，病患運動正常，藥效一旦消失就像關上電源一樣，失去活動能力。這時就需要考慮是否需進行手術治療。

台灣振興醫院神經外科主任鐘子超表示，巴金森氏症最常見的手術為「深部腦刺激手術」（Deep Brain Stimulation，DBS）。他說，早期也曾使用視丘破壞手術或是蒼白球燒灼術，來破壞腦中不正常的細胞活性。但因電擊後燒灼屬於不可逆的手術，且「無法控制破壞多少」，怕破壞太多造成活動性下降，破壞太少則可能出現異動症狀，因此這類手術通常用於僅有顫動症狀或是只有單側症狀的病友，若有兩側症狀則不適用。

深腦刺激術 腦中植入電極

深部腦刺激手術是在兩側視丘下核或蒼白球內核植入電極，透過電流來調控腦內不正常的活動訊息，以控制巴金森氏症帶來的運動症狀。

鐘子超表示，由於這項手術需穿過腦組織區域精準的置放電極，因此不同於其他手術讓病人全身麻醉，DBS手術過程中非常仰賴麻醉醫師，讓患者能在半夢半醒間接受手術，以隨時評估腦部其他組織是否受到破壞，病患的語言或肢體能力是否受到影響。

手術後前半年，病患需較密集回診，約一個月回診一次，針對症狀調整相關參數；之後三個月追蹤一次即可。而除了植入腦中的電極外，DBS也會在鎖骨下埋置脈衝刺激器，也就是所謂的電池。葉篤學說，電極植入後不會再更動，至於電池約可使用五到十年，當電量降低時，需再次執行手術更換。

誰適合DBS手術？

並非所有巴金森氏症病友都適合接受DBS手術。葉篤學表示，接受手術的病友必須為原發性巴金森氏症，而非因水腦、中風 或腫瘤等引起的續發性巴金森氏症；且過去對於左多巴（levodopa）藥物的反應良好，也就是有藥效期症狀可大幅改善者。另外，無憂鬱症、焦慮症、心臟疾病等的患者，才適合接受手術。

雖然DBS手術後可降低藥物劑量約約二分之一至三分之一，不過葉篤學也提醒，並非執行手術後，病友就不需吃藥，手術只是扮演輔助藥效的功用，無法完全取代藥物。

另外，他也提醒，由於植入的電極屬於精密程式控制的電器，應避免接觸強大電磁波，例如避免接受核磁共振檢查、過海關安檢時也要事先說明。且位於鎖骨的電池會導熱，也要注意泡溫泉時不可泡太高，避免灼傷周圍皮膚。