調節大腦多巴胺 巴金森氏症需長期用藥、隨時調整

讓巴金森氏症病友按時服藥，是照顧者的重要任務。（記者林敬家／攝影）

老年人口增加，巴金森氏症病友人數逐步上升，由於巴金森氏症早期症狀容易被忽略而延遲就診，人數恐比預估更多。也因巴金森氏症為進行性的神經退化性疾病，無法根治，不僅病友日常生活受影響，後續照護與失能衍生的長照經濟壓力也需被重視。

藥物治療為主 減緩動作障礙

醫師表示，緩解及控制巴金森氏症以藥物治療為主，目前主要藥物因機轉不同大致分為左旋多巴（Levodopa）與多巴胺受體促效劑（Dopamine agonists）兩大類。藥物能讓多巴胺細胞分泌多巴胺，或減緩多巴胺代謝速度，但病人須長期用藥，難免出現藥效波動等情形，此時就要隨時調整用藥，家人也要關注及提醒病友按時用藥，延緩病情惡化的時間。

台灣高雄長庚醫院神經肌肉疾病科主治醫師林祖功說，巴金森氏症是種神經退化疾病，可能先天帶有相關基因，合併後天環境汙染、大腦感染病毒，以及有機磷、重金屬、殺蟲劑、化學藥品等，使存在於間腦的多巴胺細胞快速老化、凋亡，以致多巴胺分泌不足。

出現藥效波動 就需重新調整

林祖功說，治療時常依巴金森氏症病友年齡、症狀給予藥物，並因人而異，「一百位巴金森氏症病友，治療藥物搭配就有一百零一種方式。」如年輕患者常用長效型多巴胺受體促效劑，年長者則使用左旋多巴藥物，但藥物仍會交互調整，因患者需長期用藥，有時藥物劑量不足或太強，而出現藥效波動，此時就要重新調整用藥。

林口長庚醫院神經內科部動作障礙科副教授級主治醫師陳柔賢指出，首先可以給予左旋多巴藥物，左旋多巴為多巴胺的前驅物質，經腸道吸收後，穿過大腦血腦障壁，進入多巴胺細胞，再轉為多巴胺釋放到大腦。其次，或可以給予多巴胺受體促效劑，讓大腦接受到類似多巴胺的刺激，緩解不適症狀。最後是利用抑制酵素等藥物，減緩大腦中多巴胺的代謝速度。

巴金森氏症病友在出現手抖、身體僵硬等動作障礙前，常出現睡眠困難、憂鬱等非動作障礙，如何緩解？陳柔賢說，早期巴金森氏症易出現的前期症狀包括便祕 、睡眠困難、憂鬱、嗅覺異常等，此時將依不同症狀給予相對應的治療藥物。

頻換醫師用藥 病患恐更受苦

林祖功說，巴金森氏症病友出現手抖症狀，多巴胺細胞已有六至七成退化，若合併憂鬱，將選擇同時能緩解動作障礙及憂鬱的藥物，幫助病友提高生活品質，降低用藥負擔。臨床觀察，病友從發病到離世長達17到20年，若規律用藥治療、運動，可以延緩身體退化、失能速度，「巴金森氏症不是完全悲觀的病，只要及早發現並用藥控制，它可以分期付款，減慢退化速度。」

「部分巴金森氏症病友常因服藥後，感覺治療效果不佳而到處就醫，如此一來成了藥物白老鼠。」林祖功曾收治一名70多歲巴金森氏症女患者，始終感覺藥物治療沒有效果而到處就醫，每位醫師都在嘗試最佳用藥，而病人就是一直使用不同的藥物，不斷受苦。他建議轉換醫師時，應要有前一位醫師的轉診資料，並找尋神經內科醫師追蹤，避免藥物治療效果不佳。

陳柔賢說，包括糖尿病 、高血壓 等藥物都有副作用，但吃藥是為緩解不適症狀、延緩失能時間，由醫師評估病友是身體僵硬、手抖影響日常生活較多，還是頭暈、嗜睡、皮膚緊繃等藥物副作用影響較多。病人不應擔心藥物副作用而拒絕用藥，以免病情惡化，且不應尋求幹細胞、基因治療等期望治癒，「巴金森氏症為進行性的神經退化性疾病，是無法被治癒的。」

病友按時服藥 家屬重責大任

「讓巴金森氏症病友按時服藥，這是家屬的責任。」陳柔賢說，家屬應想盡所有方法，例如，可以輪流打電話叫病友吃藥，或是幫病友買四個鬧鐘，設定好服藥時間，讓病友按時吃藥，就如同小朋友不吃飯，爸媽就要拿著飯碗追著孩子餵飯，這是一樣的道理。

林祖功也說，若病友生活功能出現問題，不吃藥身體就僵硬不能外出、無法爬樓梯等，因此吃藥是要取得平衡，且患者每半年到一年也會抽血檢查肝、腎功能，其實不用太過擔心、因噎廢食。

為提醒病友規律用藥，家屬可用藥盒分裝藥物，或使用手機APP等方式，提醒病友按時用藥，延緩病情惡化。