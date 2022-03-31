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失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

記者修瑞瑩／台南報導
好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）
好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

67歲的好萊塢影星布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患失語症，宣布退出影壇，震驚各方，什麼是「失語症」？台南安南醫院神經內科主任蔡銘駿表示，以目前了解的情況看來，布魯斯威利罹患的失語症應該是屬於失智症的一種，但比起失智症中最常見的阿茲海默症，失語症不僅發生的年齡更早，同時惡化的速度更快，沒有很有效的治療方法，大約4到5年就會退化到無法生活自理的程度。

蔡銘駿表示，這項疾病的正式名稱為「原發性漸進性失語症（primary progressive aphasia）」，要如何預防失語症上身？最好的方法就是多動腦、多學習，增加腦傳導路徑，一旦腦部因為年老退化，受損的腦細胞仍能由其他的代償，而有些研究認為運動與營養均衡，甚至喝咖啡對於減少失智症有幫助，但最有效果的方法就是多動腦，特別是年紀大之後，仍要保持學習動力。

此外，有報導提到布魯斯威利在小時候有口吃的情況，長大後才好轉，蔡銘駿表示，小時候口吃或有語言障礙，顯示腦部主管語言的部位可能發育不佳，年老後罹患失語症的機率會比一般人高，但不是絕對。

他表示，失智症中最常見的阿茲海默症，患者腦部的影像中可以看到類澱粉蛋白沈積，有些失語症的患者也有，但不一定，而且兩者之間的症狀有明顯不同，阿茲海默症最早通常是以記憶缺損為主，逐漸惡化後才會出現語言的障礙，但失語症可能是記憶喪失與語言障礙一起發生，說出的話讓人難以理解。

同時阿茲海默症通常在70歲以後發生，到90歲以後發生機率高達三分之一，但失語症的年齡要早的多，大約50到60歲就可能發生，同時阿茲海默症進程緩慢，往往十多年以上才會退化到喪失生活自理的程度，有時前一年與後一年相比，差異不大，但失語症卻很明顯，大約四到五年就會退化到末期。

蔡銘駿表示，失語症有很多種，有的是「運動失語」，講的內容讓人無法理解，「感覺失語」則是患者說話還算清楚、但無法理解他人的話語，而發生原因也可能是因為中風、造成負責語言的左腦受損，但這種情況下，失語是突然發生，而不是像布魯斯威利已有數年的病程進展。

而針對年老退化的失語症，在治療上沒有很好的方法，臨床上使用乙醯膽鹼抑制劑，但效果並不好，但還可以進行語言復健等治療，會有幫助。

失語症 阿茲海默症 失智

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