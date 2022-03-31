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口腔正常卻流鼻水 確診竟是口腔癌三期腫瘤竄向鼻竇

記者簡慧珍／彰化報導
衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方為鍾姓病人檢查口腔和鼻竇。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方為鍾姓病人檢查口腔和鼻竇。記者簡慧珍／攝影

台灣彰化縣53歲鍾姓男子去年入秋開始鼻塞、流鼻水，到後來說話、呼吸都受影響，到診所檢查左鼻竇紅腫並長出息肉，服藥沒改善，改到衛福部彰化醫院耳鼻喉科求診，息肉竟是第三期口腔癌的腫瘤，鍾男聽了有如晴天霹靂。

「那麼多人嚼檳榔，我竟然真的命中。」鍾姓病人說，如果嚼檳榔容易罹患口腔癌，他確實不冤枉，畢竟從10幾歲開始嚼食檳榔，嚼了30多年不曾中斷，可是想一想還真不甘心，為何偏偏他會命中？現在最要緊的是先戒掉檳榔和香菸，希望還來得及。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，鍾姓病人主訴鼻塞、流鼻水好幾個月，左鼻塞得較嚴重，常要用嘴巴呼吸，也因鼻塞，說話會「大舌頭」讓人聽不清楚，還有小朋友笑「鍾阿伯說外星語」，人際關係大受影響。

鍾姓病人一口咬定是鼻竇炎之類疾病，自行噴治鼻塞藥劑，好沒久又發作，到診所檢查發現左鼻竇紅腫長息肉，服藥也沒改善，改到彰化醫院看病，經檢查竟發現是口腔癌腫瘤往上侵犯鼻竇腔造成鼻子症狀，鍾姓病人得知實情大感意外，因為口腔都沒不舒服感覺，一次檢查就確診口腔癌進入第三期，心情十分低落。

許嘉方說，經過電腦斷層及病理切片、正子攝影等檢查，發現鍾姓病人的左側牙齦內有一個約4公分的惡性腫瘤，往上穿越骨頭，破壞鼻竇腔引起鼻子不舒服等症狀，鍾姓病人接受放射線治療和化學治療之後，鼻子不舒服症狀改善很多，但對抗口腔癌還有很長的路要走。

許嘉方表示，研究顯示口腔癌主要是口腔受到長期慢性的刺激，嚼檳榔、吸菸、喝酒、尖銳的蛀牙或不當假牙等都是原因，其中約9成口腔癌患者有嚼檳榔習慣，另有報告指出，嚼食檳榔又吸菸、喝酒，罹患口腔癌機率是一般人的123倍；從各方面的研究及報告來看，嚼檳榔和口腔癌的關係密不可分，國民健康署呼籲民眾，30歲以上有嚼檳榔或吸菸，每兩年可免費1次口腔癌篩檢，有嚼檳榔習慣的原住民提早到18歲就可以接受篩檢。

正子攝影顯示鍾姓病人的左側口腔內有腫瘤（紅圈處）。圖／彰化醫院提供
正子攝影顯示鍾姓病人的左側口腔內有腫瘤（紅圈處）。圖／彰化醫院提供

腫瘤 篩檢 原住民

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