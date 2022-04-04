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長時間久坐或久臥 沒出國也得「經濟艙症候群」

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長假期間，許多人會長時間久坐或久臥，恐導致下肢深層靜脈栓塞，也就是俗稱的「經濟艙症候群」。（Getty Images）
長假期間，許多人會長時間久坐或久臥，恐導致下肢深層靜脈栓塞，也就是俗稱的「經濟艙症候群」。（Getty Images）

只要一到長假期，許多人會長時間久坐或久臥，活動身體的頻率減少，無論是和家人團聚打麻將、癱在沙發上沉迷遊戲、追劇，或是遠遊塞車造成的固定姿勢太久，都可能會影響到全身循環，不僅特定位置的肌筋膜疼痛容易發作，導致腰背或是肩頸痠痛，若是過度久坐，肌肉沒有適當伸屈，靜脈回流不佳，甚至還可能導致下肢深層靜脈栓塞，也就是俗稱的「經濟艙症候群」。

中醫師康涵菁說明，下肢深層靜脈栓塞的症狀包含了單側的下肢腫脹、疼痛、灼熱感以及皮膚顏色的轉變，如果血栓脫落隨靜脈遷移，還可能回流至肺部造成肺栓塞，出現咳嗽、呼吸急促及發燒等症狀，此時必須盡速就醫，否則會有致命危險。輕度的靜脈栓塞可透過口服血栓溶解劑、抗凝血劑治療，嚴重程度甚至可能需要手術取出血栓或置放導管。一般而言，高血脂、糖尿病、腿部受傷或開刀過的患者或是癮君子、孕婦及老人家都是高危險族群，需要更加注意下肢的循環狀況。

多吃魚類、洋蔥可預防血栓形成。（Getty Images）
多吃魚類、洋蔥可預防血栓形成。（Getty Images）

中醫歸類脈痺 對症下藥

中醫典籍中雖無靜脈栓塞一詞，但根據其症狀描述可將其歸類於「脈痺」，也就是脈絡受到阻滯後血液流動速度變慢，康涵菁中醫師分析，其可能原因可區分為內因與外因，外因可能是由於風寒濕邪或熱邪阻絡，內因則是常吃膏粱厚味或飲酒所導致，因此在治療會以疏通血脈為目標。

首先辨別寒熱虛實，再判斷痰濕瘀血等病理產物的堆積程度去用藥，像是丹參、三七、地龍及山楂等藥可活血化瘀，陳皮、茯苓及厚朴等藥可化痰利濕，對於尚未形成血栓或輕度血栓有很好的功效。然而如果是面積過大的腫脹或皮膚變色，則不可貿然使用過多的活血化瘀藥物，以免會更造成多個血栓脫落，反而容易提高肺部栓塞的機率。

預防靜脈栓塞 避免久坐

面對深層靜脈栓塞還是預防勝於治療，最好能在一開始就阻斷它的形成，因此多留意自身下肢的感受及外觀變化是十分重要的。康涵菁表示，如果只是短時間久坐所造成的腿部痠痛，可藉由熱敷並搭配按揉足三里，委中及承山穴去改善循環，但如果已經看到腿部明顯腫脹、膚紅且伴隨灼熱感，則切勿在患處按摩或泡腳，因為此時可能已經有血栓的產生，要是按壓或是冷熱刺激，反而可能造成血栓脫落。

康涵菁提醒，長假期間若從事靜態的活動，至少每隔一小時就要起身活動筋骨，如果真的一時塞在車陣中動彈不得，也可利用局部腳掌腳尖的上下擺動，讓小腿肚的肌肉能夠收縮放鬆，可藉此改善靜脈回流，再趕緊找空檔至休息站下車活動。

多吃酪梨可預防血栓形成。（Getty Images）
多吃酪梨可預防血栓形成。（Getty Images）

同時，連假也容易攝取到許多高熱量點心或大餐，如果又喝水量太少，會導致血液過於濃稠，提高血栓形成機會。飲食方面建議可多攝取魚類、酪梨、洋蔥、黑木耳、蔬果等食材，並佐用大蒜、生薑調味，既可抗凝血也可減少血液的濃稠度，降低下肢靜脈栓塞的風險。推薦民眾可烹煮「黑木耳鮭魚味噌湯」，不僅清爽美味無負擔，還能有預防血栓形成的功效。

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