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威爾史密斯為妻子遭調侃動怒 醫師：掉髮可長回來

記者江良誠／南投報導
南投醫院李瑜芬醫師提醒民眾，養成良好生活習慣，減少掉髮機率。圖／南投醫院提供
南投醫院李瑜芬醫師提醒民眾，養成良好生活習慣，減少掉髮機率。圖／南投醫院提供

奧斯卡影帝威爾史密斯不滿妻子掉髮改光頭造型開玩笑，憤而打頒獎人一巴掌，引起關注討論，醫師指出，壓力或免疫系統失調，免疫細胞攻擊自身的毛囊就可能導致落髮，不過患者控制免疫疾病、調整生活作息，適時安排運動、舒壓，落髮問題還是有機會改善。

台灣南投醫院皮膚科醫師李瑜芬說，掉髮原因有很多，非疾病導致落髮，在等待一段時間後，毛髮進入了生長期，便會再長回來，不經由藥物治療也能自行痊癒，但患者如果是因為糖尿病、甲狀腺功能、梅毒、自體免疫問題以及貧血等導致的掉髮，就要依醫師的指示，針對病患的症狀給予治療。

威爾史密斯妻子潔妲蘋姬罹患的是俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，李瑜芬說，圓形禿是頭部出現一塊多塊的掉髮，好發於年輕人，發生原因還不是很確定，一般認為是與壓力、免疫系統失調有關，導致淋巴球、白血球等免疫細胞攻擊了自身的毛囊，因此出現不自然落髮。

治療圓形禿會使用類固醇的藥膏來抑制毛囊發炎，狀況較嚴重者則會安排口服、注射類固醇，但如果患者掉髮處的邊緣沒有擴大，其實不需治療也能自行痊癒。

李瑜芬建議，病患應養成良好的生活習慣，作息應正常，找出壓力的來源，進而調整，並安排紓壓的方式，減少再次掉髮機率。

圓形禿俗稱「鬼剃頭」，可能和壓力、免疫系統失調有關。圖／南投醫院提供
圓形禿俗稱「鬼剃頭」，可能和壓力、免疫系統失調有關。圖／南投醫院提供

威爾史密斯 糖尿病 奧斯卡

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