威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：這現象要注意
本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮中出現男星威爾史密斯上台掌摑頒獎人克里斯洛克的插曲。主因是威爾史密人的老婆潔達·蘋姬·史密斯因近年飽受健康問題而脫髮，卻遭頒獎人調侃；據傳潔達因免疫問題導致脫髮，不勝其擾而索性將頭髮剃光。開業皮膚科醫師趙昭明表示，導致女性掉髮的原因很多，若發現掉髮量增多便應盡快就醫找到原因，對症下藥。
趙昭明表示，造成女性掉髮的原因很多，包括雄性禿、免疫疾病導致掉髮、甲狀腺功能失調，甚至過度減肥、失眠等都可能造成落髮問題。
其中，因為女性容易有「全身性免疫系統失調」的疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡，自身的抗體會破壞自己的毛囊細胞，造成毛囊萎縮進而掉髮。
另外為了治療風濕免疫疾病，服用免疫調節劑或是奎寧藥物，也可能造成掉髮，因此要治療掉髮問題，因先確認問題來源，如是免疫疾病造成的掉髮則要先將原先的疾病治好，再一併治療落髮問題。
趙昭明表示，由於一單位毛囊約有兩到三根頭髮，若毛囊開始萎縮，頭髮會變比較油、比較細，再從頭頂到兩側開始稀疏。
而在頭髮仍在變油、變細，並逐漸沒有彈性的階段開始治療，還有「可逆」的機會，通常治療半年以上毛囊會比較穩定，減少落髮現象。另外也應特別注意清潔頭皮，去除頭皮及頭髮多餘油脂，毛囊不堵塞也可減少掉髮機會。
不過女性平時洗頭、梳頭就常常有掉髮現象，該如何判斷？趙昭明表示，一天掉髮量在50至100根都屬正常，若超過150根則要特別注意。另外若和平時相比，掉髮也有突然增多的現象，也必須留意。
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