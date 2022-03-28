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吞嚥有異物感 男子查出食道中段病變 癌化機率高

記者黃寅／台中報導
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。圖／長安醫院提供
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。圖／長安醫院提供

1名40多歲男性近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，之後長成惡性病灶的機會很大，後來接受內視鏡食道射頻燒灼術，3個月後回診追蹤，病灶已不見蹤影亦無復發，讓他覺得症狀改善，也放下心中大石。

台灣長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，患者表示吞嚥有異物感症狀持續超過半年，近一個月感覺愈發明顯，過去並無任何慢性病史，但有抽菸習慣。考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。

檢查發現，食道中段的0.3公分黏膜性突起病灶是高度異生性之鱗狀上皮細胞，雖然還未變成癌症，但是建議進一步處理，否則之後長成惡性的機會很大。經過解釋，患者決定住院接受內視鏡食道射頻燒灼術，術後恢復良好，隔天即出院。

依國民健康署統計，台灣食道癌以鱗狀上皮癌居多，九成患者都是男性，致病原因和菸、酒、檳榔等不良習慣有關，近年來有年輕化趨勢，愛喝咖啡、刺激性食物、肥胖、吃太多重口味醃燻燒烤，都是增加罹患食道癌風險的危險因子。

許鈺銓說，食道癌主要症狀有吞嚥困難、吞嚥時有異物感以及胸口疼痛等，多與一般民眾常見之胃食道逆流症相符，曾有案例因長期吞嚥異物感誤以為是胃食道逆流且長期自行服藥，等到症狀愈來愈嚴重才來就診，胃鏡一進去就發現食道癌已阻塞食道，需做手術重建，因此提醒民眾若有症狀別輕忽或自行判斷而延誤就醫，才能把握治療先機。

目前胃鏡檢查對食道、胃及十二指腸前半部之早期癌症皆有一定程度之診斷能力，後續處理方式選擇多且部分有健保給付，舉凡內視鏡黏膜切除術、內視鏡食道射頻燒灼術，或是內視鏡黏膜下剝離術，皆為有效又安全的手術。

1名40多歲男性，近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約...
1名40多歲男性，近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，之後長成惡性病灶的機會很大。圖／長安醫院提供

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