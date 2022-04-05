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壓力大 恐引起突發性耳聾

健康醫療網
壓力過大是造成突發性耳聾的原因之一。（Getty Images）
壓力過大是造成突發性耳聾的原因之一。（Getty Images）

長期處於工作或精神壓力大時可別大意，恐因此埋下突發性耳聾的危險因子。日前一名43歲男性，並無特殊疾病與不良嗜好，但五年前曾因左耳耳鳴而求醫，近期又因家庭與工作雙重壓力導致失眠且誘發耳鳴，某天一覺醒來發現右耳竟聽不到聲音並伴隨頭暈，就醫檢查，確診為單側突發性耳聾。

三高患者 也是高危險族群

所幸這名患者經住院一週且施打靜脈類固醇，並進行耳內注射手術後，狀況已逐漸穩定，目前也順利出院，改以口服類固醇治療。澄清醫院中港院區耳鼻喉科郭哲宏醫師指出，聽力障礙或耳鳴是耳鼻喉科門診常見的臨床病症，其中除了壓力大，三高患者也可能是突發性耳聾危險族群，尤其若像此個案先後兩耳都發生問題，就應積極治療。

郭哲宏醫師說明，突發性耳聾大多指72小時內，至少出現連續3個音頻大於或等於30分貝的感音性聽損，但目前背後成因不明，以臨床經驗來看，包括內耳血管病變、內耳損傷、病毒感染、自體免疫疾病、新陳代謝疾病，或是精神壓力過大等都有可能是危險因子，但左右耳內構造並無直接相連，因此即使雙耳皆曾發生突發性耳聾，也並非為左耳傳染到右耳。

出現耳鳴輕微頭暈 別大意

治療上，除了類固醇治療，經醫師評估後，也可輔以PRP高濃度血小板血漿耳內注射，為患者治療的新選擇之一。郭哲宏醫師強調，若發現有耳鳴、耳閉塞感，單邊聽力不清楚，以及輕微頭暈症狀時，千萬別大意，應盡快就醫檢查，對症下藥，一旦錯過治療期不僅可能會造成聽力不可逆性的傷害，也可能永久喪失聽力。

本文由「健康醫療網」提供

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