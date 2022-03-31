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雷射針灸+種籽敷貼 搶救「板機指」

鄭國樑
林佳葦醫師說明板機指可以用中醫針等方式治療。（記者鄭國樑／翻攝）
林佳葦醫師說明板機指可以用中醫針等方式治療。（記者鄭國樑／翻攝）

熱衷於書法的王女士幾乎天天都練字，過年後右手指開始活動不靈活，感覺像卡住，剛起床時特別明顯，有時候活動手指關節更會出現「喀、喀」的聲響。一開始也不在意，但一直沒改善，嚴重時需要左手幫忙才能扳開手指，嚴重影響日常生活作息，求助醫師才知道自己得了「板機指」。

台灣衛福部桃園醫院中醫師林佳葦說，「板機指」就是手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎，正常情況下，手指的屈肌腱會平順地在掌指關節名為滑車韌帶的環狀韌帶下活動，但是過度使用容易造成手指肌腱發炎腫脹，進而導致韌帶下空間狹小，彎曲再伸直時會「卡」或產生彈響聲，變成二段式伸直類似扣板機的感覺，因此被稱為「板機指」。

林佳葦表示，「板機指」通常發生在日常生活中需要重複抓取的動作，或因工作、興趣等關係需要重複使用手部動作，如長時間使用鍵盤打字、長時間出力握筆等。有一些糖尿病或類風濕性關節炎的患者，也都是發生「板機指」的高風險族群。

林佳葦指出，「板機指」的治療有許多的方法，中醫方面可以採局部及遠處治療，包括針對掌指關節附近的局部治療，以及手肘肌肉緊繃條索處的遠端治療，同時再搭配其他具有止痛效果的穴位，利用針刺改善「板機指」造成的疼痛，和達到放鬆手部肌肉的效果。

害怕傳統針灸或情況特殊的患者，可以使用雷射針灸，同樣針對上述部位治療，兩者具有一樣的療效，是一種不具有侵入性、安全且有效的治療方式；也可以搭配在較遠端的肌肉部位，施行皮下針或是「王不留行」種籽敷貼，延長治療的效果。

林佳葦強調，在日常生活中要避免重複性動作，在急性期（發病時間短、疼痛嚴重）的患者充分休息是必要的。在慢性期（發病時間長、疼痛較輕微），上述的拉伸活動或是搭配就醫治療和習慣調整，都能夠對於板機指有所改善。

兩個小動作 舒緩肌腱

反向拉伸：將患側手掌打開，四指朝上，另一隻手將四根手指頭向身體方向輕壓，伸展10秒後放鬆，重複五次；再將四指朝下，同樣用另一隻手將四指向身體方向輕壓，伸展10秒後放鬆，重複五次共10次。

抓握活動：輕握拳，再將手掌撐開，伸展10秒後休息，重複10次。

關節 肌肉 糖尿病

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