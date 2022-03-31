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幼童瞇眼歪頭常跌倒 小心弱視警訊 把握0至3歲關鍵期

黃寅
醫師提醒，家長常不易察覺幼童弱視症狀，一般而言，若6歲以上兒童視力無法達到0.8以上，或兩眼最佳矯正視力相差視力表兩行以上時，就有弱視的問題。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
醫師提醒，家長常不易察覺幼童弱視症狀，一般而言，若6歲以上兒童視力無法達到0.8以上，或兩眼最佳矯正視力相差視力表兩行以上時，就有弱視的問題。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名4歲女童有著一雙明亮大眼，但看電視時總是頭歪一邊，閱讀繪本也常瞇著眼，加上最近走路摔得到處瘀青，媽媽原以為是平衡感不好、運動神經差，直到其他媽媽建議就醫檢查，才發現是弱視惹的禍，所幸經治療矯正後，看東西不再吃力，醫師也建議家長若察覺異狀，應盡快就醫。

台灣亞洲大學附屬醫院眼科醫師李昇達說，家長常不易察覺幼童弱視症狀，一般而言若6歲以上兒童視力無法達到0.8以上，或兩眼最佳矯正視力相差視力表兩行以上時，就有弱視的問題。原因是視覺發育期內，由於異常視覺經驗，引起單眼或雙眼矯正視力下降而又無器質性病變的一種眼科疾病。

他舉例，若發現家中小朋友看東西必須湊很近，或者拿取物品時抓不準距離、下樓時常跌倒，甚至喜歡歪頭、瞇著眼看電視及閱讀等，一旦又出現異常的頭位看東西，此時就得警覺不僅是視力出現問題，甚至已經對身體其他部位的發育造成影響，像是肢體活動不協調，左右不分等。

此外，弱視雙眼的屈光度出現差異，弱視的那隻眼睛在陽光下常會瞇成一條線，越來越怕光，視力隨之下降，並出現眼神飄移渙散、無法注視物體，以及眼球沒有規律地來回轉動、顫動，這些都要警惕是否弱視上身。

李昇達提醒，0至3歲是兒童弱視治療的關鍵期，3至8歲是治療的敏感期，12歲以後再治療弱視，視力恢復的機會就越來越小。因此年齡越小、治療效果越好，家長務必要把握黃金期。

李昇達建議，治療弱視的方法主要有兩種，分別為消除弱視危險因素，例如矯正屈光不正（配戴眼鏡）、手術治療（適合白內障、玻璃體或角膜混濁、上眼瞼下垂），另一種則是藥物性或光學性壓抑療法，例如遮蓋和壓抑優勢眼，促使弱視眼「更用功」，提高較差眼的視力，改善斜視的狀況，如果非弱視眼是屬於遠視眼，也可以透過藥物性壓抑療法治療。

他強調，0至6歲是孩子眼睛發育的重要時期，一旦錯過了發育治療的關鍵時期，導致日後出現斜視或視差，將會影響到雙眼立體感發育，不僅一輩子視力會有所影響，日常生活也會深受其擾，例如影響開車、繪畫或測量等工作。

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