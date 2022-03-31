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孩童關節痛未必是生長痛 小心風濕性關節炎來搗亂

胡蓬生
林哲民醫師提醒，如果孩子出現兒童風濕性關節炎的症狀，請盡快就醫，以免造成更嚴重的併發症。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
林哲民醫師提醒，如果孩子出現兒童風濕性關節炎的症狀，請盡快就醫，以免造成更嚴重的併發症。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

12歲梁姓男童生病發燒兩天後，突然出現雙腳膝蓋及阿基里斯腱等關節處疼痛的情形，之後雖然退燒，但關節腫痛的症狀不僅沒改善，反而越來越嚴重，甚至影響日常行走，需吃止痛藥才能緩解，到醫院檢查確診為兒童風濕性關節炎，醫師以藥物治療後，梁小弟恢復良好，也不需再吃止痛藥。

台灣苗栗市大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民表示，兒童風濕性關節炎是16歲以下少年最常見的風濕疾病，通常會造成慢性關節發炎，並產生紅、腫、熱、痛等症狀，或關節活動受到限制，如果沒有及早發現並治療，可能會導致關節永久損傷變形，甚至引起更嚴重的併發症

兒童風濕性關節炎和生長痛症狀相似，容易被家長忽略。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
兒童風濕性關節炎和生長痛症狀相似，容易被家長忽略。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

他指出，兒童風濕性關節炎是自身的抗體與防禦細胞去攻擊關節內的組織而造成的疾病，原因目前不明，但據研究報告指出，基因影響和環境感染都是可能的主因，典型症狀包括單一或多處關節腫痛發熱、關節積水、活動受影響且合併發燒或紅疹出現，不少民眾常會誤以為是小孩常見的生長痛，兩者症狀雖然相似，但仍可透過理學檢查或抽血檢驗來做鑑別診斷。

林哲民表示，目前可透過藥物治療改善兒童風濕性關節炎的症狀，提升病人生活品質，提醒家長多留意孩童的狀況，如有出現症狀時，務必盡早就醫治療，讓孩子健康成長。

關節 併發症 過敏

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