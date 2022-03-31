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6治療小遊戲 提升遲緩兒手眼協調

江婉儀
彈珠水餃遊戲可提升手指靈活度，又能發揮孩子的創意，是許多孩子愛的黏土遊戲之一。（圖：台北醫院提供）
彈珠水餃遊戲可提升手指靈活度，又能發揮孩子的創意，是許多孩子愛的黏土遊戲之一。（圖：台北醫院提供）

5歲的樂樂在幼兒園常需要完成各種勞作或參與遊戲，但對於連湯匙都拿不穩的她，要運筆著色畫圖、握剪刀剪貼、組合積木等都是困難，樂樂越失敗就越不想嘗試。

家中若有發展遲緩兒童，應把握6歲前的黃金治療時期，讓孩童透過遊戲提升手眼協助、運筆握力等精細動作。職能治療師分享6個小遊戲，鼓勵家長陪孩子一起玩遊戲做訓練治療。

台灣衛福部台北醫院復健科職能治療師林雲平建議，發展遲緩兒童的父母可透過有趣的遊戲訓練孩子的精細動作，讓孩子逐漸學習「抓握技巧」、「掌內操作」、「工具使用」等能力，在進行遊戲時，維持手腕向上抬高約30度的角度，是最好的操作姿勢，好操作也好施力，幫助手腕有好的穩定度，更好的進行精細動作遊戲治療。

「牆上的蘋果樹」是印出大樹圖案的紙後，貼在與孩子眼睛視力平行的牆上，鼓勵孩子捏取圓點點代表蘋果的貼紙樹在樹上，也可以讓孩子沿著大樹圖案的邊線去貼貼紙。

職能治療師林雲平推薦最入門的牆上的蘋果樹遊戲，引導孩子透過貼紙提升手腕穩定。（圖...
職能治療師林雲平推薦最入門的牆上的蘋果樹遊戲，引導孩子透過貼紙提升手腕穩定。（圖：台北醫院提供）

「瓦楞紙戳洞洞」將有較粗線條的圖案貼在瓦楞紙上，鼓勵孩子拿著沒有墨水的原子筆，沿著圖案線條戳出小洞洞，最初只要戳在線上都算完成，之後可循序漸進提升困難度。

「彈珠水餃」準備黏土與彈珠給孩子，鼓勵孩子透過黏土的可塑性，但要避免孩童誤食造成危險。「唱跳手指謠兒歌」透過節奏運用手指完成各種指定的動作，提升手指靈活度。

「存錢筒」準備一些硬幣，鼓勵孩子使用前兩指的指尖去一個一個捏摳起錢幣。「3指轉瓶蓋螺絲」準備蓋好瓶蓋的小罐子及小橡皮擦，讓孩子先用無名指及小姆指抓握住小橡皮擦，再鼓勵孩子在此動作下，以大姆指、食指、中指這3指共同施力，轉動打開瓶蓋。

轉瓶蓋遊戲需先以無名指及小姆指抓握住小橡皮擦物件，再扭轉開瓶蓋。（圖：台北醫院提...
轉瓶蓋遊戲需先以無名指及小姆指抓握住小橡皮擦物件，再扭轉開瓶蓋。（圖：台北醫院提供）

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