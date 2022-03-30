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預防HPV相關癌症 男女都應打疫苗

蔡怡真
愈來愈多證據顯示頭頸癌也與HPV有關，男性施打HPV疫苗有其必要性。（記者蔡容喬／攝影）
愈來愈多證據顯示頭頸癌也與HPV有關，男性施打HPV疫苗有其必要性。（記者蔡容喬／攝影）

人類乳突病毒（HPV）除了是子宮頸癌的重要危險因子，也有研究顯示，超過三成的口咽癌患者與HPV有關。醫師指出，避免HPV感染可以施打疫苗來預防，無論男女都應考慮接種。

子宮頸癌是少數有方法可以積極預防的癌症之一，除了利用子宮頸抹片及檢驗HPV早期篩檢外，還可透過疫苗接種預防癌症發生。依台灣國健署統計，從1995年開始推動30歲以上女性做子宮頸抹片，子宮頸癌其發生率及死亡率皆下降約七成，很早就跌出十大癌症。

台灣婦癌醫學會理事長，同時也是台北馬偕醫學研究部主任張志隆指出，在台灣，近三成的婦女六年內沒接受過子宮頸抹片篩檢，而三年內沒做過抹片的則達到四成，篩檢覆蓋率已達極限，很難有進步空間；至於HPV疫苗在2018年針對國一女生全面公費施打後，覆蓋率大約八成多，離WHO 2030年要根除子宮頸癌的三大手段中，建議疫苗施打需達九成，仍有一點距離。

加上有不少人認為自己「安份守己」，子宮頸癌與我無關，且沒有立即的威脅感，就不想打疫苗。實際上，依據研究，即使只有單一性伴侶、一年內仍有20-30%的機會感染到HPV。

張志隆指出，年輕時施打疫苗是預防未來癌症的發生，有很多研究發現，只有單一性別施打疫苗要達到預防癌症的效果，需要有九成的施打率，若男女一起接種，大約六到七成的施打率就達到同等效果。

HPV的感染除了子宮頸癌外，愈來愈多證據顯示頭頸癌也與HPV有關，目前頭頸癌的罹患人數已超越子宮頸癌患者，其中又以口咽癌最為明顯，研究認為這與性行為多樣性有關，由於口咽癌不若子宮頸癌有篩檢工具，癌前病變也不易早期發現，因此男性施打HPV疫苗有其必要性。

疫苗 癌症 篩檢

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