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肥胖盛行 兒童脂肪肝大增

魯永明
速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行。（Getty Images）
速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行。（Getty Images）

13歲的「阿強」體格健壯，三餐飲食正常，因父親每年接受公司安排到醫院健檢，日前父親帶他一同檢查，發現有脂肪肝症狀，經健檢中心評估，由醫療團隊協助飲食調理，接受定期追蹤檢查，避免後續衍生肝臟疾病發生。

台灣嘉義長庚醫院兒科主任沈俊明說，「脂肪肝」是肥胖常見合併症，在過去常被認為是大人才有的肝臟問題，但在西化飲食習慣如速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行，台灣學齡兒童約每四人就有一人體重過重，體重過重兒童有一半以上的人容易有脂肪肝。

除肥胖外，脂肪肝與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，脂肪肝成為不可忽略健康問題，台灣兒童脂肪肝盛行率也高達14%，也就是說每七名兒童就有一名有脂肪肝症狀。

沈俊明指出，脂肪肝疾病初期病人不會有明顯不適，但隨著脂肪肝惡化成肝硬化，可能會出現食欲不振、疲勞、腹痛、腹脹等症狀，繼續惡化會出現腹水、意識混亂、嚴重時引起休克死亡，脂肪肝要靠超音波檢查與肝功能檢測篩檢，因此當孩童體重過重有脂肪肝，應儘早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月，才能有效改善肝功能與組織學變化，減輕脂肪肝影響。

長庚健檢中心主任董水義說，兒童生理結構及疾病型態與大人不盡相同，特別是體質、免疫力等各方面發育未臻成熟，家長除提供完善生活條件、適當營養運動狀況外，更應關注兒童生長狀況。

肥胖兒童、青少年，容易罹患脂肪肝。（記者陳玲芳／攝影）
肥胖兒童、青少年，容易罹患脂肪肝。（記者陳玲芳／攝影）

肥胖 檢測 血糖

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