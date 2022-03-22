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患「皮蛇」痛到懷疑人生 年輕族熬夜壓力大易好發

記者許政榆／台北報導
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提醒，50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群，近年不少年輕族也因熬夜、壓力大出現帶狀疱疹。圖／書田診所提供
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提醒，50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群，近年不少年輕族也因熬夜、壓力大出現帶狀疱疹。圖／書田診所提供

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，過去較多是年長者罹患機率較高，近日臨床醫師發現，年輕人發病狀況也不少，包括長時間處於壓力狀態、習慣熬夜、作息不正常等因素，導致免疫力下降，且接種新冠疫苗後，造成身體免疫系統的改變，也可能增加帶狀皰疹的發生率。

台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，「皮蛇」是水痘帶狀皰疹病毒活化所引起的皮膚疾病，好發於冬季至早春，時常因過度勞累、緊張、季節變換而發生。帶狀皰疹與免疫功能低下有關，且年紀增長、免疫力下降，也是水痘帶狀皰疹病毒「再次活化」的重要因素。

蔡長祐指出，帶狀皰疹初期皮膚症狀不明顯，大多患者在水泡出現前48至72小時，患部會出現刺痛、燒灼或發癢症狀，且因不明原因頭痛、胸痛、腹痛或腰痛，幾天後開始出現紅疹與水泡，才知道罹患皮蛇。

「帶狀皰疹最怕併發神經痛。」蔡長祐表示，皮疹水泡常出現在身體、臉部單側，尤其胸椎至腰椎的神經節部位，以及臉上、頭頸部、手臂、甚至腿上等，但長完皮蛇後最常見的併發症是帶狀皰疹後神經痛（PHN），不僅干擾患者睡眠、日常活動，讓患者痛到「懷疑人生」，更可能失去獨立生活能力。

蔡長祐說，帶狀皰疹主要以抗病毒藥、藥膏敷料及減緩神經痛藥物治療，抑制病毒繁殖及水泡擴散，並避免傷口感染及後續神經痛，然而要預防帶狀皰疹，亦可施打帶狀皰疹疫苗，提升免疫力、抵抗力。

帶狀皰疹疫苗目前仍屬自費接種，適用於50至79歲的成人，僅需接種1次，保護效果可維持5至10年。根據研究顯示，帶狀皰疹可預防50至59歲70%的發生率，60至69歲族群則可減少64%的發生率，且施打疫苗亦可降低帶狀皰疹後神經痛的發生率。

雖皰疹發作時，打帶狀皰疹疫苗無法治療，但發作後體內有段時間將有保護力，建議1年後可再接種帶狀皰疹疫苗。蔡長祐提醒，罹患過帶狀皰疹不代表終身免疫，當人抵抗力下降時，仍有機會復發，特別是50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群，呼籲民眾維持健康生活型態、充足睡眠、調適壓力及接種疫苗，有助於提升免疫力。

疫苗 免疫力 併發症

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