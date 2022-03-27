眼紅、畏光 自體免疫弱 小心虹彩炎找上門

對待靈魂之窗千萬要特別謹慎。（Getty Images）

醫師指出，門診中常見急性虹彩炎病人症狀通常為單眼發作，一名最近求診的病人就感覺眼睛會痛及畏光，病人眼睛大都會 紅紅的甚至視力模糊，其又稱葡萄膜炎，通常是自體免疫疾病引起。

台灣安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，急性虹彩炎在治療方面，主要是用消炎藥物，但如因急性虹彩炎病程併發眼壓過高導致急性青光眼時，除了消炎藥物一定要使用之外，也要合併用降眼壓藥來控制急性青光眼；倘若發炎很厲害，則要再加上睫狀肌鬆弛劑之治療，以期減少眼部疼痛並避免眼內沾黏併發症 。

需耐心治療 勿頻換診所就醫

急性虹彩炎通常約三周左右就能改善很多，但如可盡早接受正確規律眼科治療，整個病程在六周內幾乎可以完全穩定，很少會超過兩個月。

徐聖曜特別提醒，門診中常見許多病人因為急性虹彩炎發作，先至附近院所治療才沒幾天，就自己覺得病情改善很慢，於是開始換不同的院所就診。徐聖曜建議病人要有耐心治療，不用頻頻更換不同院所看診，因為虹彩炎不可能會在幾天內就全好。

但是，如病人沒有盡早接受正規治療，就容易留下眼部後遺症。因此，即使在治療幾個星期後病人情況已有好轉，但還是會調整藥物並建議病人要治療一個月以上為宜。

徐聖曜強調，在未接受眼科醫師正規治療或在一直沒有治療的情形下，或者是急性病程已持續兩個月以上，都會讓眼睛留下可能的眼部後遺症，因此，對待靈魂之窗千萬要特別謹慎。