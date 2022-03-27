牙齒沒顧好 小心全身疾病跟著

口腔健康與全身健康息息相關，不可輕忽。（Getty Images）

根據2021年一份醫學 調查，疫情期間各國因封城與戴口罩限令，導致民眾對口腔衛生重視程度大幅下降，大約兩成五的兒童沒有做到一天刷牙兩次。醫師呼籲民眾重拾對口腔健康的關注，妥善照顧口腔以維持身心健康。

今年世界口腔健康日的主題為「BE PROUD OF YOUR MOUTH」（以口腔健康自豪）。中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師強調，口腔健康與全身健康息息相關，據多份醫學研究報告表示，嚴重牙周病的糖尿病患者，其心腎死亡的風險高出3倍；重度齲齒患者罹患冠狀動脈心臟病較普通人高1.13倍；有牙周疾病者罹患失智 症較普通人高出1.17倍、有失智症者罹患牙周疾病則1.69倍。

各項數據都指出口腔健康是維持全身健康的要件之一，但台灣僅有一成六的青年世代認知到口腔健康可以減少多項系統性疾病的發生率，與今年「世界口腔健康日」推廣重點訊息：「維護良好口腔衛生習慣能確保全身健康」呼應。牙醫師提醒，應加強口腔健康對身心重要性的認知。

嚼無糖口香糖 降低致齲菌

2021年4月英國 生物醫學中心口腔健康期刊（BMC Oral Health）刊載的實證醫學文獻顯示：嚼食無糖口香糖，可以有效控制成人與兒童口腔中致齲菌（突變型鏈球菌）數量。英國頂尖研究學府倫敦國王學院（King's College London）發表的實證醫學文獻，檢驗並比較嚼食無糖口香糖與未嚼食無糖口香糖的成人與孩童，結果顯示嚼食無糖口香糖可有效降低28%蛀牙發生率，可作為口腔預防性照護的輔助措施。

嚼食無糖口香糖，可以有效控制口腔中致齲菌數量。（Getty Images）

平時應落實 口腔保健4字訣

黃耀慧提醒民眾，防疫不鬆懈、口腔保健不可妥協，人人應落實「愛牙四守則」，謹記「檢、刷、線、嚼」四字訣，包含：一、定期進行口腔「檢」查；二、早晚使用含氟牙膏「刷」牙；三、每天使用牙「線」（棒）；四、吃完、喝完，「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。通過正確方法清潔維護口腔，為口腔健康而自豪，好好享受有品質的健康生活。