我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

牙齒沒顧好 小心全身疾病跟著

健康醫療網
口腔健康與全身健康息息相關，不可輕忽。（Getty Images）
口腔健康與全身健康息息相關，不可輕忽。（Getty Images）

根據2021年一份醫學調查，疫情期間各國因封城與戴口罩限令，導致民眾對口腔衛生重視程度大幅下降，大約兩成五的兒童沒有做到一天刷牙兩次。醫師呼籲民眾重拾對口腔健康的關注，妥善照顧口腔以維持身心健康。

今年世界口腔健康日的主題為「BE PROUD OF YOUR MOUTH」（以口腔健康自豪）。中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師強調，口腔健康與全身健康息息相關，據多份醫學研究報告表示，嚴重牙周病的糖尿病患者，其心腎死亡的風險高出3倍；重度齲齒患者罹患冠狀動脈心臟病較普通人高1.13倍；有牙周疾病者罹患失智症較普通人高出1.17倍、有失智症者罹患牙周疾病則1.69倍。

各項數據都指出口腔健康是維持全身健康的要件之一，但台灣僅有一成六的青年世代認知到口腔健康可以減少多項系統性疾病的發生率，與今年「世界口腔健康日」推廣重點訊息：「維護良好口腔衛生習慣能確保全身健康」呼應。牙醫師提醒，應加強口腔健康對身心重要性的認知。

嚼無糖口香糖 降低致齲菌

2021年4月英國生物醫學中心口腔健康期刊（BMC Oral Health）刊載的實證醫學文獻顯示：嚼食無糖口香糖，可以有效控制成人與兒童口腔中致齲菌（突變型鏈球菌）數量。英國頂尖研究學府倫敦國王學院（King's College London）發表的實證醫學文獻，檢驗並比較嚼食無糖口香糖與未嚼食無糖口香糖的成人與孩童，結果顯示嚼食無糖口香糖可有效降低28%蛀牙發生率，可作為口腔預防性照護的輔助措施。

嚼食無糖口香糖，可以有效控制口腔中致齲菌數量。（Getty Images）
嚼食無糖口香糖，可以有效控制口腔中致齲菌數量。（Getty Images）

平時應落實 口腔保健4字訣

黃耀慧提醒民眾，防疫不鬆懈、口腔保健不可妥協，人人應落實「愛牙四守則」，謹記「檢、刷、線、嚼」四字訣，包含：一、定期進行口腔「檢」查；二、早晚使用含氟牙膏「刷」牙；三、每天使用牙「線」（棒）；四、吃完、喝完，「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。通過正確方法清潔維護口腔，為口腔健康而自豪，好好享受有品質的健康生活。

口腔異味成因複雜。（Getty Images）
口腔異味成因複雜。（Getty Images）

醫學 失智 英國

上一則

春天防過敏 先從飲食調理做起

延伸閱讀

關懷失智症 「樂活50加」3/24舉辦線上講座

關懷失智症 「樂活50加」3/24舉辦線上講座
養生／按摩穴位 提升睡眠品質

養生／按摩穴位 提升睡眠品質
失智不丟臉 及早治療有助減緩病情

失智不丟臉 及早治療有助減緩病情
「明星牙科中心」法拉盛布碌崙三診所提供全方位牙科服務

「明星牙科中心」法拉盛布碌崙三診所提供全方位牙科服務

熱門新聞

睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供

睡眠品質遲遲無法改善 原因可能有這些

2022-03-20 05:42
下顎內縮阻抗法。記者鄭國樑／攝影

高齡長輩邊吃邊咳可能吞嚥力下降 治療師建議這樣做

2022-03-21 06:22
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影

27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

2022-03-19 05:57

熬夜、壓力大突冒2症狀 當心「皮蛇」悄上身

2022-03-22 00:32
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

2022-03-25 05:53
俊廷直到30歲才因為喉嚨腫到差點喪命，才確診為罕見的遺傳性血管水腫（HAE）。記者楊雅棠／攝影

30歲男腳腫誤診痛風20年 險死才發現得遺傳病

2022-03-24 05:46

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙