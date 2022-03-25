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指甲棕白半分？小心腎臟病變找上門

王郁婷
晚期腎臟病症狀可能出現在指甲，呈現「棕白半分」，遠心端呈現紅棕色，近心端呈現濁白色。（記者張曼蘋／攝影）
晚期腎臟病症狀可能出現在指甲，呈現「棕白半分」，遠心端呈現紅棕色，近心端呈現濁白色。（記者張曼蘋／攝影）

腎臟病可怕的地方，在於來得無聲無息，根據美國國家腎臟基金會（NKF）的數據，大約90%的腎病患者不知道自己患有腎病。「多數腎臟病直到晚期才會出現症狀」，紐約大學朗格健康中心（NYU Langone Health）腎臟病學臨床主任戈德法布博士（David Goldfarb）說。這就是為什麼腎臟病的高風險群，例如60歲以上或慢性病患如第二型糖尿病、高血壓患者，須定期抽血進行檢測的原因。

Health.com報導，儘管慢性腎臟病不容易察覺，但紐約西奈山醫院的腎臟專家萊斯曼博士（Staci Leisman）說，腎臟病不同階段可能會出現些微症狀，民眾應多加注意。

慢性腎臟病不容易察覺，身體感到疲倦易、水腫，應盡速到醫院就診。（記者呂筱蟬／攝影...
慢性腎臟病不容易察覺，身體感到疲倦易、水腫，應盡速到醫院就診。（記者呂筱蟬／攝影）

腎病早期徵兆

萊斯曼博士說，以下症狀可能會在腎臟病的前三個階段出現（也可能出現在後期），一旦發現請立即就醫。

1.夜間尿多：白天站立和坐的時間多，體內多餘液體會積聚在腳踝和小腿。一旦夜晚躺平入睡，多餘體液就會直接流向腎臟，腎臟受損的人無法過濾這些液體，造成夜尿頻繁。不過，男性也有可能是攝護腺問題，女性也可能是婦科問題。

2.水腫：腎臟受損時，無法過濾鹽分，會導致腳板、腳踝、小腿腫脹，也可能出現眼睛浮腫，尤其是早上（用冰敷等方式不會消腫）。這代表腎臟正將蛋白質滲入尿液中，進入血液中的蛋白質因此減少，「缺乏蛋白質會導致血管腫脹，通常在眼周最明顯。」巴爾的摩Mercy醫療中心腎臟病學格林威爾博士（Robert Greenwell）說。

3.倦怠：腎臟病早期跡象之一是貧血。健康的腎臟會產生紅血球生成因子（EPO），向骨髓發送信號，以製造更多紅血球，當腎臟功能出問題，就無法產生足夠的EPO而導致貧血。萊斯曼博士說，通常在腎臟病中期會出現此症狀，如果有倦怠、頭暈、注意力不集中、皮膚異常蒼白或胸痛等症狀，請就醫檢查進行血液測試。一旦診斷出貧血，最好也進行腎功能檢查。

4.血尿或泡沫尿：血尿有可能是腎結石引起，也可能是其他腎臟疾病。健康的腎臟會防止血液進入尿液，當腎功能受損時，可能會有少數血液滲入尿液中（可能是紅色或像茶、可樂的顏色）。但有時輕微血尿外觀看不出來，必須透過檢驗才能發現尿中的血紅素。

如果尿液出現白色泡沫，通常代表尿蛋白含量很高，「當腎臟受損時，首先無法過濾的物質就是蛋白質。」

腎病晚期徵兆

下列症狀大多出現在疾病第四或第五期，代表腎臟已嚴重受損，無法過濾毒素，導致毒素積聚於血液中。此時只能靠血液透析（洗腎）或腎臟移植。

1.皮膚嚴重粗糙、發癢：腎臟有助保持骨骼和血液中礦物質平衡，美國皮膚病學會 (AAD) 表示，腎病末期皮膚可能變得極度粗糙或如麟片狀，出現像魚一樣的鱗屑，皮膚感覺很緊、容易裂開。

隨著腎功能惡化，腎臟無法過濾掉多餘的礦物質如磷等廢物，而引起搔癢，皮膚也會變厚變黑。

2.指甲呈現「棕白半分」：晚期腎臟病的症狀也可能出現在指甲，呈現「棕白半分 （half-and-half nail）」，遠心端呈現紅棕色，近心端呈現濁白色。

3.食欲不振：當體內毒素積聚，會影響食欲。萊斯曼博士說，大約三分之一的末期腎病患者，表示他們的嘴巴裡有金屬味，這可能是體內尿素等廢物堆積所致。

4.肌肉痙攣：晚期腎病患者電解質失衡，會引發嚴重痙攣，手臂和腿部出現針刺感。約25%接受血液透析的病患，會出現不寧腿症候群。

蛋白質 高血壓 檢測

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