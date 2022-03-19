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27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

記者巫靜婷／新竹報導
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影

「醫生說我真衰！」包淳平談起27歲那年，新婚不久的她，只因與丈夫周末騎自行車來回淡水至士林，就因頭部劇烈疼痛還嘔吐緊急送醫，原先以為頭痛打止痛針休息就好，沒想到她在醫院急診室一躺半小時醒來臉卻歪了，剛好被路過的神經外科主任醫師發現，檢查之後才發現是「腦中風」。

包淳皮因腦出血自體無法吸收，趕緊開了20幾小時的刀才撿回一命，卻因此癱瘓在床，只剩頭部會轉，幸運的是她在一次與婆家吵架情緒激動，意外刺激神經重新接上，才又恢復到能走，只不過術後恢復之路千辛萬苦，還曾因腦壓過高暫時取出頭蓋骨，醫師建議她無時無刻都要戴「安全帽」避免碰撞。

突如其來的腦中風，打亂了包淳平的人生，失去了服裝銷售事業大好前途與婚姻，不過她仍保持樂觀個性，15年的復健人生，讓她與復健師們打成一片，她笑著說「帥氣的復健師就是我的動力」，如今她雖走路較緩慢、左手尚無法做細微動作，其餘皆恢復良好，從以前天天復健，到現在一周只需報到一次。

「相信活著就有希望」包淳平說，生病以來最感謝父母一路相伴，父母親為了幫助她重新融入社會，一年多前承租竹北車站舊站房開啟餃子店，而她就負責當收銀員、招呼客人等，個性活潑的她從不吝嗇分享人生故事，現在不僅是復健中心的活招牌，更是餃子店客人的開心果。

包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／...
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平（前右二）因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，站在當時的秀導楊佩綺（中...
包淳平（前右二）因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，站在當時的秀導楊佩綺（中）旁笑容燦爛十分亮眼。圖／包淳平提供
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／...
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平曾罹患腦中風復健15年重回正常生活，目前在父母開的水餃店幫忙。記者巫靜婷／...
包淳平曾罹患腦中風復健15年重回正常生活，目前在父母開的水餃店幫忙。記者巫靜婷／攝影

中風 餃子

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