我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上4人全數罹難 美軍機參加北約軍演墜毀挪威北部

離停火還久？烏克蘭代表：與俄和談恐再持續數周

「撲克臉」非臉臭 醫師提醒手抖面僵可能是巴金森氏症

記者王燕華／花蓮報導
花蓮門諾醫院走入社區衛教，針對中高年齡族群宣導認識巴金森氏症。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院走入社區衛教，針對中高年齡族群宣導認識巴金森氏症。圖／門諾醫院提供

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金森氏症常見症狀。門諾醫院醫師表示，巴金森氏症是退化性疾病，及早發現並配合醫師治療，可以讓自己老的慢一點、活得更久一點。

55歲的知名台語歌后詹雅雯罹患巴金森氏症，引起各界關注。花蓮門諾醫院近日受邀到社區分享巴金森氏症的症狀與治療，神經內科醫師吳令治表示，巴金森氏症是常見腦部神經退化性疾病，雖然沒辦法治癒，但不是絕症，及早發現，透過藥物、復健和手術治療，可以好好控制15到20年。

門諾醫院指出，巴金森氏症發病年齡平均在60歲，男生比女性略高一些，初期患者會有動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖等情形，臉部及肌肉關節僵硬、平衡感變差也是症狀之一。一位68歲的林姓患者，就是因為老繃著一張臉，家人原本覺得他「臉很臭」，是不是有心事，直到就醫檢查才確診是巴金森氏症。

臨床上的治療以口服藥及貼片為主，選擇手術治療的患者因為必須開腦，相對少；隨著病程到中晚期，約8成患者出現吞嚥困難，喝水容易嗆到、吃東西會卡在喉嚨、覺得食物難吞嚥、吃完老是覺得有痰等，吃得愈來愈慢、愈來愈少。

門諾醫院語言治療師許家寧提醒家屬，若發現家中病人有此情形，應盡快到醫院尋求復健科語言治療師的協助，透過吞嚥檢查找出問題，若未處理，可能造成患者水分、營養不足，甚至容易引發吸入性肺炎，導致必須住院治療。

花蓮門諾醫院走入社區衛教，針對中高年齡族群宣導認識巴金森氏症。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院走入社區衛教，針對中高年齡族群宣導認識巴金森氏症。圖／門諾醫院提供

手術 肌肉 關節

上一則

專家觀點／趴臥按摩突然看不見 竟是急性青光眼發作

下一則

27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

延伸閱讀

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險
新冠患者呼吸困難等後遺症 專家傳3招自主訓練改善

新冠患者呼吸困難等後遺症 專家傳3招自主訓練改善
長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機

長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機
每天喝咖啡、茶 防失智中風

每天喝咖啡、茶 防失智中風

熱門新聞

黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

2022-03-14 02:05
台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。圖／摘自臉書

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

2022-03-11 16:29
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

2022-03-16 03:15
安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

2022-03-17 01:26
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

2022-03-16 05:15
根據北醫附醫統計，收治的染疫者引發的新冠後遺症以喘為最大宗。記者陳雨鑫／攝影

Omicron後遺症「疲勞」最大宗 喪活動力染疫者加速退化

2022-03-12 05:11

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升