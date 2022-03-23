長期鼻塞…竟是罕見「嗅神經母細胞癌」

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權指出，嗅神經母細胞癌是嗅覺上皮區域所長出的腫瘤。（圖：中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

一名中年男子長期有鼻塞、鼻涕倒流等問題，偶爾鼻涕中帶著血絲，經內視鏡檢查，發現男子有鼻息肉懷疑是惡性腫瘤 ，進一步安排電腦斷層和病理化驗後，確診罹患罕見的「嗅神經母細胞癌」，經過3D微創內視鏡導航手術 併顱底重建後，男子恢復良好。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權表示，嗅神經母細胞癌是嗅覺上皮區域所長出的腫瘤。據台灣的統計資料顯示，頭頸癌在男性的發生率與死亡率已連續9年名列第四，近年來大約年增萬名患者，其中鼻腔和鼻竇的癌症 約佔頭頸部癌症的3.3%，而此種罕見的癌症又僅占鼻腔及鼻竇癌症的3%，也就是說，全台灣每年大約只有不到10人可能會罹患嗅神經母細胞癌，屬於非常罕見的惡性腫瘤。

典型的嗅神經母細胞癌是長在鼻腔頂部與顱底的位置，會往篩竇、前顱窩及眼眶侵犯。症狀會包括鼻塞、流鼻血、嗅覺異常、頭痛、複視、嚴重者可能造成失明。然而，最常見的症狀僅為鼻塞及流鼻血，由於此疾病初期症狀與其他鼻部疾病並沒有特異性，所以大約有70%的病患發現時已經屬於晚期。

王堂權指出，慢性鼻竇炎併鼻息肉的病患常有鼻塞、鼻涕倒流等症狀，而嗅神經母細胞癌除了這些症狀之外，可能還有不正常的流鼻血，或嗅覺異常等情況。

上述該名中年男病患的嗅神經母細胞癌是從右側鼻腔的嗅覺上皮長出來，左側鼻腔仍然維持一定的功能，所以自始自終，病患都覺得聞得到氣味，此第一時間不容易被診斷出來。

王堂權根據臨床經驗，透過高階數位內視鏡檢查，往鼻腔深處探查病灶，再經過影像強化及AI人工智慧輔助判讀後，認為並非一般常見的鼻息肉，可能是嗅覺上皮所長出來的腫瘤，經過病理化驗後，診斷為嗅神經母細胞癌。病患後續接受3D微創內視鏡導航手術併顱底重建，順利切除惡性腫瘤，讓他可以迅速回復正常的生活。