我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

多發性骨髓瘤很會躲 典型4大症狀別輕忽

許政榆
骨髓瘤雖症狀不典型、難以及早發現，但現今有藥物可治療，延長存活率也提高。（本報資料照片）
骨髓瘤雖症狀不典型、難以及早發現，但現今有藥物可治療，延長存活率也提高。（本報資料照片）

台灣台語男歌手葉勝欽傳罹患骨髓瘤辭世，享年47歲。醫師指出，骨髓瘤有典型四大症狀「CRAB」，包括「C」Hypercalcemia（高血鈣）、「R」Renal failure（腎衰竭）、「A」Anemia（貧血）、「B」Bone lesions（骨骼病灶）。疾病多好發於70歲以上的老年人，但30至40歲年輕族也不算少見，呼籲民眾勿輕忽症狀表現。

台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，2月底不敵病魔辭世，享年47歲。（取材自臉書）
台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，2月底不敵病魔辭世，享年47歲。（取材自臉書）

台灣台大醫院血液科主治醫師林建嶔指出，多發性骨髓瘤是一種血液疾病，從骨髓增生，屬後天偶發性的基因突變，因血球不斷分裂、製造過程中，偶爾會出現變異，若生長在重要部位，且身體無法清除、代謝，恐導致病灶出現。

台灣新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇表示，多發性骨髓瘤是基因變異，產生癌細胞，與遺傳無關，但不排除與有機溶劑、PM2.5或農藥殘留、自然輻射等周遭物質有關，但之間關聯性尚待確認，能確定的是，老化是導致基因突變的因素之一。

症狀不典型 較像骨科問題

相較其他癌症，多發性骨髓瘤並無明確分期別，林建嶔表示，主要透過抽血數據判斷嚴重程度，屬於病程發展較慢的疾病，且加上症狀輕微、不典型，且無腫塊，許多患者以為是骨科問題，後來才轉到血液科，此疾病普遍延遲一至三年確診。

游介宇指出，多發性骨髓瘤會導致骨病變、骨折，臨床上症狀通常不典型，除非臨床醫師進一步做免疫球蛋白、骨髓抽血診斷等，近年各科醫師也有越加了解趨勢，發病到診斷時間也慢慢縮短，存活率也較有機會提升。

林建嶔表示，治療多發性骨髓瘤以藥物為主，包括標靶藥物、類固醇等，不太需要做化療，確診後經過治療，存活率多半可達5年以上。

雖可治療 但無法清除乾淨

多發性骨髓瘤屬於全身系統性疾病，游介宇表示，大多不用放射線治療，但如果骨頭疼痛或局部病灶，例如某些部位因腫瘤，導致骨頭快斷裂，可經過影像照射，針對疼痛、快骨折部位，進行預防性放射線處理，將腫瘤縮小避免壓迫。

70歲以下患者或體力較好的長輩，也可用自體移植手術。林建嶔指出，自體移植是單次高劑量化療，術前先收集患者自身的幹細胞，並以高劑量化療方式，殺死體內癌細胞，再將先前取出的幹細胞回輸到體內，約10天內骨髓可慢慢長出，後續以標靶藥物維持即可。

多發性骨髓瘤雖可治療，但無法「痊癒」。林建嶔表示，不論是自體移植或標靶藥物控制，都無法將體內骨髓瘤清除乾淨，仍有復發可能性，但臨床統計，老人家即便有多發性骨髓瘤，但多能維持生活品質，死因多半是心血管疾病。游介宇說，此癌症可能復發，但穩定控制住，可與體內殘留癌細胞和平共存。

林建嶔說，多發性骨髓瘤早期不容易確診，許多人因骨折、坐輪椅，甚至洗腎後才確診，雖用藥物治療可以改善，但腎功能或行動能力可能難以恢復，建議民眾若有上述四種異狀，應儘速就醫接受治療。

癌細胞 腫瘤 癌症

上一則

患「皮蛇」痛到懷疑人生 年輕族熬夜壓力大易好發

下一則

搶救掉髮危機 留意4大徵兆

延伸閱讀

遭遊民兩度推下樓梯 西雅圖女護士多處骨折

遭遊民兩度推下樓梯 西雅圖女護士多處骨折
婦人騎車急煞 沒碰撞竟也左手骨折

婦人騎車急煞 沒碰撞竟也左手骨折
醫藥／手扭傷痛1年 竟是舟狀骨骨折

醫藥／手扭傷痛1年 竟是舟狀骨骨折
台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

熱門新聞

睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供

睡眠品質遲遲無法改善 原因可能有這些

2022-03-20 05:42
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

2022-03-16 03:15
安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

2022-03-17 01:26
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影

27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

2022-03-19 05:57
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

2022-03-16 05:15
下顎內縮阻抗法。記者鄭國樑／攝影

高齡長輩邊吃邊咳可能吞嚥力下降 治療師建議這樣做

2022-03-21 06:22

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海