63歲女停經仍頭暈貧血 醫機警揪出大腸癌

一名63歲女性早已停經，最近發現體力變差，爬樓梯或運動也常頭暈、臉色蒼白，就醫檢查發現是缺鐵性貧血，進一步檢查發現腸道出血，經內視鏡確診為大腸癌早期，已手術切除。

收治個案的台灣書田診所家醫科主任醫師何一成表示，一般而言，年輕女性因月經期間失血，比較容易出現缺鐵性貧血問題，因此女性直到停經前都可能有輕微貧血。

不過，何一成說，女性若停經後仍出現缺鐵性貧血，就有必要檢查其他慢性出血的原因，其中較常見的原因是腸胃道慢性出血、肝腎慢性病或是飲食不均衡等，若因慢性失血導致貧血，會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀。

何一成指出，腸道慢性出血的原因很多，有可能是大腸息肉，也可能是大腸癌，而大腸息肉演變成大腸癌至少需要5到10年，呼籲50歲至75歲民眾每2年做一次免費大腸糞便潛血檢查，若有家族病史可提前至40歲檢查。

他也強調，大腸癌除了可能導致貧血，也會造成排便習慣改變、不明原因體重減輕、排便排不乾淨的感覺、腹瀉便秘輪流出現，務必警覺。

何一成提醒，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，呼籲貧血民眾積極找出導致貧血的原因加以治療，不同類型的貧血治療方式也不同，貧血患者切勿自行服用鐵劑，以免體內鐵過多反而有害健康。