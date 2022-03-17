下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

在下體注射凡士林有增大效果？台灣台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開刀割除發炎部分，醫師董聖雍表示，不少東南亞 年輕男性有注射凡士林增大的行為，台灣則是流行「入珠」，但事實上有安全的填充物，千萬不要錯誤嘗試，有可能帶來後悔終身的後遺症。

這名25歲的菲律賓籍移工，5年前經友人分享可在包皮下注射凡士林讓陰莖增大，而自行嘗試，一開始的確有尺寸明顯增大效果，讓他很高興，在行房時也更有自信，但近來除注射部位開始逐漸變硬增厚，也經常嚴重疼痛，最近到安南醫院急診求助。

安南醫院泌尿科最近接獲外籍移工在下體注射凡士林，引發疼痛與發炎的個案。（圖：安南醫院提供）

董聖雍表示，患者陰莖前端包皮嚴重腫大，並且發紅有硬塊。病人自陳「非常後悔當年誤信朋友建議」，最近注射物的硬塊還會位移及擴散，疼痛也越來越嚴重，影響日常生活。

之後手術 切除異物及發炎組織，所幸感染不嚴重仍可保住陰莖，但醫師表示，後續仍可能有包皮長度不足與陰莖慢性纖維化等後遺症，造成勃起及疼痛等問題，需繼續保持回診追蹤觀察。

董聖雍說，東南亞國家有不少年輕男性，都會自行在下體注射凡士林希望陰莖增大，台灣民眾則是較流行以入珠方式增粗陰莖。但是，這些外來異物都很可能會造成陰莖發炎及慢性纖維化，而後發生疼痛及潰瘍，嚴重時甚至會化膿壞疽甚至惡化成壞死性筋膜炎。若是產生併發症時，除需要反覆清創及植皮外，也可能影響未來陰莖正常功能，嚴重感染時甚至還會有生命危險。

對於陰莖增大有需求的男性，董聖雍指出，目前已有安全可靠的填充物，像脫細胞真皮是取自人體的真皮組織，在美國的皮庫內經過徹底殺菌及抗排斥處理後做成填充材料，已廣泛使用於整型醫學 領域數十年。

他表示，陰莖增大手術會在陰莖製造小的切口，將此種脫細胞真皮植入，可以和身體血管組織穩固融合，除自然均勻美觀，也不會有排斥反應，對於有相關需求的男性朋友來說，脫細胞真皮陰莖增大手術是可以考慮的選項。

董聖雍表示，其實大多數台灣民眾男性陰莖勃起後的長度大小，都已足夠行房使用，不必一味的追求尺寸，更重要的是性愛技巧，才是讓伴侶滿足的關鍵。

至於因生長發育等因素致陰莖較短小或陰莖大小嚴重影響到自信心的男性，建議可尋求專業泌尿科醫師諮詢，千萬不要道聽塗說親朋好友建議自行施打外來填充物，以免得不償失。